غدیر تجلی گاه ولایت و امامت است/ اجرای 10 برنامه ویژه در سرخه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی ظهر دوشنبه در نشستی با روحانیان مستقر و طرح هجرت شهرستان سرخه در محل کانون فرهنگی تبلیغی این شهرستان با بیان اینکه غدیر تجلی گاه ولایت و امامت و قلعه ای محکم برای پناه شیعیان در مواجه با انحرافات است افزود: به واسطه غدیر می توان هر شبهه اي را در راستاي تهاجم به اين قلعه زدود و به واسطه آن از حريم اسلام و قرآن و از عمود اسلام که پرچم ولايت است دفاع کرد.

وی ظهور ولايت خدا و رسول و جانشينانش را در ولي فقيه جامع الشرائط دانست و افزود: تنها فردي که وابسته به قدرتهاي شرق و غرب نبوده و حافظ دين و مخالف با هواي نفس خود است و مي تواند از کيان نظام و انقلاب دفاع کند مقام معظم رهبري است.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه تصریح کرد: قرار گرفتن ایران اسلامی در کانون اندیشه بیداری از دستاوردهای ولایت فقیه و حکومت اسلامی است که ریشه در غدیر دارد.

بخشی اظهار داشت: غدیر خاستگاه و سرچشمه نگاه مبتنی بر رشد و تعالی بشریت بوده و جمهوری اسلامی جریان زلال غدیر و پرچمدار حرکت به سوی اهداف متعالی غدیر است.

وی در پایان از اجرای طرح "ده مجلس در ده مسجد" به مناسبت هفته ولایت به همت روحانیان اعزامی خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح با همکاری مساجد و کانون فرهنگی تبلیغی سرخه انجام می شود.