برنامه ریزی 550 پروژه ساخت و مقاوم سازی مدرسه در گیلان/ تمامی پیمانکاران مدرسه ساز مطالبات دارند

عمران حسن زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: همچنین از سال 80 تا 90 افزون بر هزار پروژه در قالب چهار هزار و 500 کلاس درس تحویل آموزش و پرورش شد.

وی در ادامه با بیان اینکه تمامی پیمانکاران مدرسه ساز در استان مطالبات دارند، اظهارداشت: برای پرداخت مطالبات این عزیزان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس گیلان گفت: از هفته دولت تا مهر ماه سال جاری 20 پروژه مدرسه و امکانات جانبی در قالب یکصد کلاس درس در استان برنامه ریزی شد.

وی افزود: از این تعداد 14 مدرسه و 6 کارگاه، نمازخانه و خوابگاه بود که در شهرستان های مختلف استان برنامه ریزی، اجرا و به دانش آموزان و فرهنگیان تحویل گردید.

حسن زاده اظهارداشت: پارسال علاوه بر ساخت و سازهای جدید و مقاوم سازی ها، 250 کلاس درس در استان باید ساخته می شد که از این تعداد 140 کلاس در مهر ماه سال گذشته ساخته و تحویل شد.

وی همچنین از استقرار 50 کلاس پیش ساخته در مناطق صعب العبور استان در مهر ماه سال گذشته خبر داد و افزود: امسال 60 کلاس درس دیگر نیز تحویل فرهنگیان می شود.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس گیلان به تعمیرات طرح هجرت اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح مدارس زیبا سازی، مناسب سازی و آماده سازی می شوند.

وی اذعان داشت: هرساله این طرح به همت بسیج سازندگی در سطح مدارس استان به مرحله اجرا در می آید.

حسن زاده تصریح کرد: سالانه 10 تا 15 درصد اعتبارات با هدف تعمیرات اساسی مدارس به آموزش و پرورش استان اختصاص می یابد، اولویت بندی تعمیرات مدارس از سوی روسای آموزش و پرورش انجام می گیرد.

وی در ادامه تلاش خیران مدرسه ساز را ستود و یادآورشد: پروژه های که با سرمایه گذاری دولت 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند خیران می توانند در تکمیل این گونه پروژه ها اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استان را یاری دهند.