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۲۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۸

حسن زاده/

برنامه ریزی 550 پروژه ساخت و مقاوم سازی مدرسه در گیلان/ تمامی پیمانکاران مدرسه ساز مطالبات دارند

برنامه ریزی 550 پروژه ساخت و مقاوم سازی مدرسه در گیلان/ تمامی پیمانکاران مدرسه ساز مطالبات دارند

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس گیلان گفت: از سال 89 تاکنون افزون بر 550 پروژه اعم از 3-3-6، مقاوم سازی و احداثی از برنامه های مهم این اداره کل بوده که هم اکنون افزون بر 50 درصد این پروژه ها تحویل فرهنگیان شده است.

عمران حسن زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود:  همچنین از سال 80  تا  90 افزون بر هزار پروژه در قالب چهار هزار و 500 کلاس درس تحویل آموزش و پرورش شد.

وی در ادامه با بیان اینکه تمامی پیمانکاران مدرسه ساز در استان مطالبات دارند، اظهارداشت: برای پرداخت مطالبات این عزیزان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس گیلان گفت: از هفته دولت تا مهر ماه سال جاری 20  پروژه مدرسه و امکانات جانبی در قالب یکصد کلاس درس در استان برنامه ریزی شد.

وی افزود: از این تعداد 14 مدرسه  و 6 کارگاه، نمازخانه و خوابگاه بود که در شهرستان های مختلف استان برنامه ریزی، اجرا و به دانش آموزان و فرهنگیان تحویل گردید.

حسن زاده اظهارداشت: پارسال علاوه بر ساخت و سازهای جدید و مقاوم سازی ها، 250 کلاس درس در استان باید ساخته می شد که از این تعداد 140 کلاس در مهر ماه سال گذشته ساخته و تحویل شد.

وی همچنین از استقرار  50 کلاس پیش ساخته در مناطق صعب العبور استان در مهر ماه سال گذشته خبر داد و افزود: امسال 60 کلاس درس دیگر نیز  تحویل فرهنگیان می شود.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس گیلان به تعمیرات طرح هجرت اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح مدارس زیبا سازی، مناسب سازی و آماده سازی می شوند.

وی اذعان داشت: هرساله این طرح به همت بسیج سازندگی در سطح مدارس استان به مرحله اجرا در می آید.

حسن زاده تصریح کرد: سالانه 10 تا 15 درصد اعتبارات با هدف تعمیرات اساسی مدارس به آموزش و پرورش استان اختصاص می یابد، اولویت بندی تعمیرات مدارس از سوی روسای آموزش و پرورش انجام می گیرد.

وی در ادامه تلاش خیران مدرسه ساز را ستود و یادآورشد: پروژه های که با سرمایه گذاری دولت  70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند خیران می توانند در تکمیل این گونه پروژه ها اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استان را یاری دهند.

 

 

 

کد مطلب 2159843

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