استفاده از نمادهای غربی بر روی پوشاک ایرانی روحیه دادن به دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج در همایش طرح تحول نقوش و نوشته های پوشاک که امروز دوشنبه در مجتمع فرهنگی 13 آبان برگزار شد گفت: ما مدعی تحقق تمدن اسلامی هستیم و اصلی ترین رکن تمدن اسلامی، فرهنگ اسلامی و جنبه های انسانی و نرم افزاری است.

وی با بیان اینکه سبک زندگی، زیربنا و پی تمدنی اسلامی است افزود: اگر سبک زندگی و فرهنگ اسلامی درست نباشد هر بنایی هر چقدر هم که زیبا باشد فرو می ریزد.

سردار نقدی با اشاره به اینکه دشمنان در تحقق تمدن اسلامی با ما ستیز دارند ادامه داد: یعنی اینکه آنها می خواهند نگذارند ستونهای اصلی بنای تمدن اسلامی شکل بگیرد.

رئیس سازمان بسیج در ادامه سخنان خود به اهمیت نقش اندیشه در پوشش و ظاهر افراد اشاره کرد و گفت: یعنی اگر فردی باوقار و باشخصیت لباس جلف پوشید حتما این طرز پوشش روی شخصیت آن فرد تاثیر می گذارد لذا باید دقت کنیم چه می پوشیم و بدانیم لباسهای ما چه پیامی و چه پیامدهایی دارد.

سردار نقدی در بخش دیگر سخنان خود از اصناف بخاطر ارائه طرحهای جدید پوشاک تشکر کرد و گفت: اصناف پیش قدم شدند همانطور که در انقلاب پیش قدم بودند شهید طیب رضایی پرچمدار نهضت و یکی از اعضای اصناف در 15 خرداد بود امروز با وجود اینکه انتظار می رفت نهادهای فرهنگی پیش قدم شوند اصناف پیش قدم شدند.

وی با بیان اینکه کشوری که مدعی تمدن اسلامی است باید بتواند الگوی خود را به جهان اسلام معرفی کند ادامه داد: ما دلایل فراوانی داریم که نباید از شکل ها و تصاویر غربی بر روی لباسها پیروی کنیم.

رئیس سازمان بسیج در ادامه به دلایل مخالفت خود با عدم پیروی از تصاویر غربی بر روی لباسها اشاره کرد و گفت: مگر ما خودمان هویت نداریم که از شخصیت و هویت استقراضی استفاده کنیم مگر ما زبان و فرهنگ نداریم که آنها بخواهند زبان و فرهنگشان را به تحمیل کنند.

وی ادامه داد: کت و شلوار برای ما نیست ما لباس بهتر از این داشتیم که در آن راحت تر بودیم و با جغرافیای ما تطبیق بیشتری داشت.

سردار نقدی با بیان اینکه غربیها در همه امور زندگی ورشکسته شده اند افزود: اقتصاد، فرهنگ و اخلاقیات آنها در حال انحطاط کامل است نژاد اروپایی در حال انقراض است اگر 100 سال دیگر بخواهید نژاد اروپایی پیدا کنید باید گروه تحقیق بفرستید زیرا رشد جمعیت در اروپا منفی است.

وی با بیان اینکه این آماری که ارائه می کردم آمار رسمی است ادامه داد: نژاد اروپایی‌ها مثل نژاد دایناسورها در حال انقراض است چرا چون در بین آنها فرهنگ مستهجن و مبتذلی رواج پیدا کرده است و دلیل دیگر انقراض نژاد آنها این است که آنها با رواج همجنس بازی و زندگی با حیوانات فقط به فکر خودشان هستند.

وی استفاده از نمادهای غربی بر روی پوشاک ایرانی را روحیه دادن به دشمن دانست و گفت: از روز اولی که اینها را شناختیم در حال اشغال و تجاوز بوده اند مسجد کرمان را آتش زدند، مردم را در آبادان سوزاندند از صدام و شیمیایی زدن او حمایت کردند مدام در حال تحریم و تحقیر کردن هستند وقتی قومی این طور با ما رفتار می کنند آیا خوب است از رفتار و نمادهای آنها استفاده کنیم؟

سردار نقدی با بیان اینکه ما ملتی هستیم که حسین(ع)، عباس(ع)، علی (ع) دارد ادامه داد: همه آفرینش به علی (ع) افتخار می کند حالا ما اینها را رها کنیم و برویم عکس یک هنرپیشه معتاد فاسد را به سینه بزنیم! اشتباه است.

رئیس سازمان بسیج با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا افتخارات ملت ما را ندارد اظهار داشت: کدام کشوری در دنیا مقابل همه قدرتها یک تنه ایستاده و پیروز شده است؟ پس چرا باید به فرهنگ و علایم کشورهای دیگر پناه ببریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل منسوب شده به امام اشاره کرد و گفت: آنهایی که در ابتدا اندیشه های درستی از آنها سرزده ولی بد عمل هستند اگر این کار را استمرار ببخشند کارشان به تکذیب پروردگار هم می رسد از این آدمها در اوایل انقلاب کم ندیدیم الان هم می بینیم چه مسائلی را به امام نسبت می دهند البته نمی خواهیم در این مورد صحبت کنم و می گذریم.