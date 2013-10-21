برگزاری مسابقه کتابخوانی غدیریه در شهرستان اسلامشهر

حجت الاسلام صوفي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين اداره به مناسبت عيد غدير خم و آغاز دهه امامت و ولايت مسابقه کتابخواني غديريه را با استفاده از کتاب "زيارت غديريه" تاليف محمد حسن شفيعي شاهرودي از انتشارات مؤسس ميراث نبوت قم برگزار مي كند كه آحاد مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان مي توانند در آن شركت كنند.

وي افزود: علاقمندان شركت در مسابقه مذکور جهت دريافت کتاب و سوالات از طريق مراجعه حضوري به اداره تبليغات اسلامي اسلامشهر و تکميل پاسخنامه و ارائه آن به اداره و یا مراجعه به وب سايت موج نور می توانند اقدام کنند.



این مسئول در ادامه با تشريح جزئيات مسابقه،‌ عنوان کرد: برپايي شعائر مذهبي، آشنايي و آگاهي هرچه بيشتر گروه هاي هدف با مفهوم ولايت و امامت و آموزش غيرمستقيم فرهنگ علوي از جمله اهداف اجراي مسابقه است.



صوفي گفت: تبليغات و اطلاع رساني مسابقه از 25 مهر ماه آغاز شده و توزيع سوالات آزمون نيز از 27 مهر تا 11 آبان ماه جاري ادامه خواهد داشت.



وي مهلت ارسال پاسخنامه ها را 11 تا 20 آبان عنوان كرد.



کارشناس فرهنگي اداره تبليغات اسلامي اسلامشهر، از تشويق مخاطبين و تجليل از برترين هاي مسابقه خبر داد و افزود: به 20 نفر از برگزيدگان، هدايايي اهدا خواهد شد.