كلهر: يك رنسانس بزرگ فرهنگي در پيش است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، اين استاد دانشگاه تصريح كرد: سياستهاي فرهنگي دولت جديد در سخنراني دكتر احمدي نژاد در مراسم تنفيذ بيان شد. اين سياستها بر آمده از آرمانهاي انقلاب اسلامي است. مهرورزي، عدالت گستري، خدمت بي منت و رشد و تعالي ايران ممكن است درعرصه هاي سياست و اقتصاد هم نمود داشته باشد، اما جانمايه فرهنگي دارد.

وي افزود: پيگيري اين سياستها در جامعه امروز ايران، البته نيازمند مقدماتي است. يعني فرهنگ عدالت گستري هنوز محيا نيست . زيرا به سراغ افراد اگر برويد، آنها بين عدالت و پارتي بازي براي رفع و رجوع مشكلات روزمره خود، به دليل واقعيتهاي موجود پارتي بازي را انتخاب مي كنند.

كلهر گفت: اگرچه مطرح مي شود كه دولت احمدي نژاد ، با الزامات سازندگي و آباداني كشور هم مواجه است و اين سخن در اين برهه از زمان است، اما ضرورت زماني حضور دولت جديد و برنامه هاي انتخاباتي كه مطرح شد و راي اكثريت را كسب كرد، نيازهاي فرهنگي جامعه است. اين موقعيت تاكنون براي هيچ دولتي وجود نداشته است.



"مهدي كلهر" در پاسخ به اين سوال كه آيا معتقد به ضرورت اصلاحات در حوزه فرهنگ و هنر هستيد؟ گفت: معتقدم در دولت جديد رنسانس بزرگ فرهنگي پس از انقلاب رخ خواهد داد، برنامه هاي دولت جديد به اذعان رقباي سياسي اش از انسجام برخوردار بود و هرگز برنامه اي براي جلب راي، اين انسجام را به هم نريخت. اين برنامه ها ابعاد فرهنگي قابل تامل و قابل بررسي دارد. مهرورزي با بندگان خدا از هر قوم و قبيله و دين، آئين، مذهب و نژاد و فكر و انديشه، يك رويكرد فرا ايراني و جهاني بوده كه برخاسته از آرمانهاي اسلامي و جزو شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي و در واقع پيام نظام اسلامي است كه البته انقلاب به دليل رويارويي با گرفتاريهاي زياد به اين مهم چندان نتوانسته بپردازد. اين مهرورزي، مرزها را در هم مي شكند و يك وظيفه جهاني هم براي دولت تعريف مي كند. اين يك استراتژي است كه دولت جديد را از دولتهاي ديگر متمايز خواهد كرد كه در حقيقت يك رويكرد فرهنگي فراكشوري است.

"كلهر" در تشريح ابعاد فرهنگي وظائف دولت جديد و لزوم و ضرورت ايجاد اصلاحات در حوزه فرهنگ و هنر گفت: يكي از آسيبهاي جدي كه اينك پس از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، دامن فرهنگ ما را مي رود كه فرا بگيرد، بازگشت خان زدگي، ارباب زدگي و آقازدگي است كه اين آسيبها همان رسوبات فرهنگ جاهليت شاهنشاهي است. حتي چنان است كه حاكمان در موضع بالاتر از مردم خود را مي بينند، اما در جاي جاي برنامه هاي دولت جديد به تاكيد بر خدمت بي منت به عنوان يك مبناي فرهنگي دولت جديد برخورد مي كنيم. اكنون مديران چنان اند كه انگار مردم براي كارهايي كه آنها انجام داده اند، بايد سپاسگزار آنها باشند. اين فرهنگ از ريشه هاي خشكيده فرهنگ استبدادي شاهي در جاي جاي فرهنگ ما در شرف برآمدن است و بايد زدوده شود و اين زدايش يك رويكرد اصلاحگرايانه است.

وي درباره اصل عدالت گستري گفت: اين مقوله در فرهنگ رفتارها تا حدي فراموش شده است. چنانكه امكانات در فرايندي كه ديگر طبيعي جلوه مي كند به دست به اصطلاح نجيب زاده ها سوق داده مي شود. و اين روند در عرصه هاي فرهنگي به ويژه هنگامي كه پاي برخي جريانات سياسي هم به اين ميدان باز شد، رنگ فساد انگيزي به خود گرفته است. جائي كه عدالت گستري يعني امكانات براي همه يكسان است. در اين زمينه در جامعه ما آسيبهاي جدي وجود دارد. همانگونه اشاره شد در جامعه امروز، اكثرا بين داشتن يك رانت خوب يا يك پارتي كلفت و عدالت ،ممكن است افراد، عدالت را ترجيح ندهند. اين آسيب در فرهنگ ما از دو جنبه قابل بررسي است. يكي مربوط به عملكرد مسئولان تاكنون بوده است، اما جنبه مهم ديگر، آن است كه تبليغات دشمن به گونه اي بوده كه عدالت را دست نيافتني نشان داده اند.

"كلهر" تصريح كرد: بعضي از دوستان هم متاسفانه تبليغ كرده اند كه تا ظهور آقا امام زمان(عج) عدالت را نمي توان گسترش داد . اين تفكر غلط است و بايد با آن مقابله شود و اين مقابله يعني عزم راسخ دولت جديد براي تحقق شعارعدالت گستري. اين نكات جدي در آسيب شناسي فرهنگ جامعه ماست كه بنده خود احصا كرده ام و چالش جدي، آن است كه پياده كردن عدالت در زمان غيبت هم شدني است كه به ويژه در بين متدينين كه بيشترين طرفداران دولت جديد هستند، بايد با اين تفكر نهادينه شود.

"كلهر" درباره اينكه نگاه دولت جديد در حوزه فرهنگ بر چه محورهايي بايد استوار باشد؟ گفت: دكتر احمدي نژاد تعريفي از هنر ارائه داد، با اين بيان كه: "هنر متعهد و متعالي، يعني بيان عاطفي معرفت ديني". من جامع تر از اين تعريف سراغ ندارم. با اينكه سالهاي عمرم صرف تحقيقات گسترده هنري و فرهنگي شده است، جداي اين ضرورت اولي، احمدي نژاد بطور جدي، تعالي روان و جان آدمي را به عنوان وظيفه هنر مطرح كرده است. انسان يعني روح و روان و جان و نيز جسم . پرورش تن با ورزش است، اما جان و روان به "هنر" احتياج دارد و بايد به گفته دكتر احمدي نژاد، "هنر" يك كالاي ضروري در سبد زندگي مردم ايران باشد.



اين استاد دانشگاه افزود: نگاه دولت جديد به حمايت از هنر حرفه اي، يك نگرش فعال است. اما وضعيت موجود در اين زمينه مبتني بر ديدگاههاي "منفعل" است. اين غفلت دولتهاي قبلي بوده است و كاركرد سينما نيز بايد از حالت انفعالي به درآيد. در عين حال، دولت جديد نسبت به مقوله "موسيقي" هم تاكيد جدي دارد. دولت جديد حتي بر آن است كه با سينما و موسيقي از مرزهاي جغرافيايي هم عبور كند. آقاي احمدي نژاد در يكي از سخنراني هايش گفت كه دولت مي تواند يك درصد از بودجه شركتهاي دولتي را به سينما و موسيقي اختصاص دهد تا از مرزها عبور كند. اين يك اتفاق لازم و ضروري درعرصه فرهنگ و هنر است و مهم، نگاه مياني رئيس جمهور است كه گفته است با افراطيون دو طرف سياسي در كشور مخالف است. اين نگاه طيف وسيعي را در جامعه در بر خواهد گرفت.

كلهر درباره عملكرد دولتهاي قبلي، در دولتهاي هاشمي و خاتمي گفت: در دولتهاي گذشته يك اتفاق مهم افتاد و آن باز كردن درها بود، بطوريكه عرصه فرهنگ در انحصار يك سليقه نباشد. اما در دولت آقاي خاتمي، اتفاق ديگري هم افتاد كه خوب نبود. در اين دوره، از گروههايي حمايت شد كه نماينده جريانهاي وابسته به خارج كشور بوده و يك درهزار از جامعه فرهنگي داخلي را هم شامل نمي شدند. اما اين حمايت در حد 10 درصد هم بود. اين يعني بي عدالتي درعرصه فرهنگ. بنده در اين زمينه همين مقدار سربسته مي گويم ، در مقابل، گروههاي فرهنگي كه بخش قابل توجهي از جامعه هنري را نمايندگي مي كردند، در دولت آقاي خاتمي مورد حمايت قرار نمي گرفتند و آنها سراغ نهادهاي ديگري رفتند. اين وضعيت در دولت جديد، نيازمند ايجاد تحول در نهادهاي فرهنگي است.