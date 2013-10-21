غدیرخم گواه حقانیت ولایت و امامت علی(ع) به جهانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز همایش بزرگ غدیرخم با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، فرماندار، فرمانده سپاه ناحیه دماوند، خانواده های سادات و شهدای معزز در مجتمع فرهنگی هنری "کوثر" شهرستان دماوند برگزار شد.

در این مراسم حجت السلام نعمت فخری با تاکید بر اینکه دهه ولایت و امامت فرصت مغتنمی برای معرفی عصاره خلقت و رسالت به جهانیان است، اظهار داشت: اهمیت این مسئله جایی خودنمایی می کند که قرآن کریم با صراحت اعلام می کند که اگر نبی مکرم اسلام در غدیرخم وحی الهی را به مردم ابلاغ نکند دین و حجت خدا برمسلمین تمام و کامل نخواهد شد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با بیان روایت های تاریخی به اثبات اهمیت و فلسفه ولایت، امامت و پیروی در اسلام پرداخت و افزود: اگر جانشین و وصی پیامبر به امرالهی در غدیر مشخص نمی شد به راحتی دشمنان اسلام مسیر هدایت را تغییر می دادند و دین مبین اسلام دستخوش تحریف قرار می گرفت.

وی عنوان کرد: زمانی که پیامبر اسلام(ص)در واقعه غدیرخم علی(ع) را جانشین و وصی خود انتخاب کرد آیه سه سوره مائده نازل شد؛ الیوم اکملت لکم دینکم و اتعممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً.

این مسئول، آیه مذکور را گواه ادامه رسالت خدا بواسطه امیرالمومنین تا قیامت خواند.

فخری افزود: در این روز دشمنان اسلام مأیوس شدند که بتوانند به جانشین نبی مکرم اسلام نائل شوند و دشمنان از همان روزهای نخست مسئله امامت و ولایت علی را انکار کردند و این نشان از عناد دشمنان نسبت به ولایت علی و خاندان پاک نبوت است.

وی عنوان کرد: علی بن موسی الرضا(ع) فرمودند، مسئله غدیرخم و امامت امیرالمومنین(ع) همانند دستور خداوند به ملائکه برای سجده به آدم بود؛ آنهاییکه بر آدم سجده کردند جزء مومنین قرار گرفتند و آنهائیکه سجده نکردند در زمره شیاطین قرار گرفتند و این مسئله بر ولایت علی (ع) نیز صادق است.

فخری بر اینکه شرط قبولی عبادات و طاعات تبعیت از امامت و ولایت است تاکید کرد و گفت: کسیکه ولایت علی را قبول ندارد اسلام را نپذیرفته و قبولی ولایت امیرالمومنین با قبولی عبادات عجین شده و این دو مهم منفک از یکدیگر نمی باشند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران در پایان از همگان خواست تا در دهه ولایت و امامت این اصل اصیل اسلامی را به جهانیان معرفی کنند و به واقع به منظور ترویج و تبلیغ اسلام گام بردارند.