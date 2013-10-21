نمايشگاه عشق آسماني در سمنان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان عصر دوشنبه در حاشیه برپایی نمایشگاه عشق آسماني، معرفی مراکز، موسسات و دستگاه های فعال در امر ازدواج جوانان به خانواده ها و گروه های مرجع در چهار محور اطلاع رسانی و تبلیغات، عرضه تولیدات و محصولات فرهنگی و هنری با موضوع ازدواج، معرفی خدمات و برنامه های بخش های دولتی و غیردولتی و عرضه امکانات و تسهیلات در دو بخش ملزومات عقد و عروسی و جهیزیه را از اهداف برپایی نمایشگاه برشمرد.

ابوذر چنگیزی با اشاره به اینکه نمایشگاه پیوند آسمانی شامل خدمات و ملزومات ازدواج جوانان با مشارکت تمامی دستگاه های فعال در حوزه ازدواج جوانان شهرستان و بخش های غیر دولتی برگزار می شود، اظهار داشت: فرهنگ سازی در زمینه الگوهای مناسب در امر ازدواج و اصلاح الگوی مصرفی در مراسم ازدواج و ترویج آنها در سطح جامعه از دیگر اهداف این نمایشگاه است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این نمایشگاه آسان سازی ازدواج و ارائه خدمات به زوجین جوان است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان افزود: ‌امروزه جوانان به اصل ازدواج توجهی ندارند و بیشتر حواشی آن است که آن‌ها را جذب و یا دفع می‌کند و این امر اصلا درست نیست چرا که موضوعیت ازدواج و این بنیان الهی را زیر سوال می‌برد.

وی تصریح داشت: ازدواج آسان، آگاهانه و بهنگام ازدواجی است که بنا بر توصیه‌های دین مبین اسلام شکل گرفته و لذا اگر هر کسی این سه مورد را در ازدواج خود پیاده کند مطمئن باشد که زندگی سرشار از خوشبختی خواهد داشت.

اين نمايشگاه با مشاركت دستگاه هاي مختلف از جمله علوم پزشكي، بنياد شهيد و كميته امداد و همزمان با هفته تربيت بدني و ورزش برپا شده است.

اين نمايشگاه مشتمل بر ۱۳ غرفه است كه در آنها امكانات فرهنگي نظير كتاب، عكس و ... با موضوع ازدواج، مزون عروس و ... در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفته است.

اين نمايشگاه تا دوم آبان عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ براي بازديد علاقه مندان داير است.