تورجت اسکی رانان بر موج دریا/ بی رونقی ورزشهای ساحلی در خزر  

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بیش از 300 ورزشکار سازمان یافته در این رشته ورزشی در کشور شناسایی شده و در استان مازندران نیز در 11 شهرستان ورزش جت اسکی فعالیت بیشتری دارد.

کمبود امکانات، گرانی خرید جت اسکی، ناآشنایی با قوانین، کمبود زمان تمرین، محدودیت های قانونی و ... برخی از مشکلاتی است که جمعی از ورزشکاران جت اسکی در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح کرده است.

حجت الله قدمی مسئول انجمن چت اسکی وچت برد استان مازندران در حاشیه اولین دوره مسابقات قهرمانی جت اسکی کشور در ساحل ایزدشهر محودآباد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انجمن چت اسکی وچت برد از سال 86 در ایران و از سال 90 در استان مازندران فعال شد.

وی اظهار داشت: از آنجایی که مازندران یک استان ساحلی و ورزشی است استقبال خوبی از این رشته صورت گرفت و ما توانستیم در اولین دوره کلاسهای مربیگری درتهران شرکت کنیم و نتیجه آن حضور 15 داور در مسابقات قهرمانی کشور بوده است.

فعالیت 31 باشگاه جت اسکی در مازندران

وی اظهار داشت: در حال حاضر در 11 شهرستان استان ازجمله رامسر، تنکابن، عباس آباد، چالوس، نوشهر، نور، محمودآباد، فریدونکنار، بابلسر و ساری حدود 31 باشگاه به طور رسمی فعال می کنند ولی بعضی از باشگاهها هنوز فاقدمجوز هستند که از طریق کمسیون ماده 5 اقدام میکند.

وی عنوان کرد: باتوجه به قانون جدید که حتما باید ورزشکاران گواهی نامه جت اسکی داشته باشند طی هماهنگی با فرماندهی دریانوردی استان واداره کل کشتیرانی استان، تشکیل کلاسها و صدور گواهینامه ها انجام شد و با توجه به اینکه این ورزش به صورت حرفه ای درسطح استان انجام می شود کارت تردد حرفه ای جت اسکی انجمن چت اسکی صادر می شود که این کار مکمل اون کارت وگواهینامه خواهد بود.

قدمی بیان داشت: به دلیل آنکه این رشته یک رشته نوپا است نیاز بیشتری به توچه وهمبستگی مسئولین دارد.

مجتبی شمس ناتری مسئول کمیته نظارت وبازرسی غرب استان مازندران نیز گفت: بالای 42 فروند چت اسکی درمنطقه نوشهر و38 فروند در چالوس داریم که از 2 شهرستان 12 نفر در مسابقات قهرمانی جت اسکی کشور شکت کرده اند.

بی مهری نسبت به ورزش جت اسکی

وی گفت: ورزش چت اسکی بیشترین استقبال کننده وباشگاه رادر غرب استان دارد و حدود 180 جت اسکی سوار از نور تا تنکابن شناسایی شده که حدود 28 نفر در اولین دوره مسابقات جت اسکی کشور شرکت کرده اند.

شمس ناتری با بیان اینکه این رشته هم مثل سایر رشته های ورزشی مورد بی مهری است بر حمایت و توجه بیشتر مسئولان ورزش در این زمنیه تاکید کرد.

کمبود امکانات ورزش بانوان

شراره مهاجر نائب رئیس انجمن چت اسکی و جت برد، سرپرست تیم بانوان جت اسکی و جت برد ایران نیز به خبرنگار مهر گفت: در دو سال اخیر تلاش کردیم تا تیم بانوان ورزشکار این رشته را شناسایی ولی به علت کمبود امکاناتی که دراین رشته برای بانوان وجود داشت ما دیر توانستیم آماده شویم.

مدرسه جت اسکی دائر می شود

وی اظهار داشت: 30 خانم ورزشکار سازمان یافته در رشته جت اسکی شناسایی شده و از برنامه های ما این است که یک مدرسه برای آموزش مدرن و آموزش رانندگی جت اسکی برای بانوان وصدورگواهینامه آنها دایر کنیم تا با تمرین مهارتشان را بالاببرند.

وی تشکیل کمیته استعدادیابی برای نوجوانان رده 11 تا 16 سال را از دیگر برنامه ها بیان کرد.

گرانی خرید جت اسکی

مهاجر گرانی قیمت خرید جت اسکی ومسائل وارداتی که این وسیله دارد و هزینه ترانسفر وسائل چت اسکی را از جمله مشکلات بیان کرد.

فریال فیلسوف دختر جوانی که حدود چهار سال در رشته جت اسکی در رامسر فعالیت دارد، نیز وجود برخی محدودیت ها برای بانوان در این رشته ورزشی را از جمله مسائل مطرح کرد و گفت: امسال نتوانستیم درست تمرین کنیم.

وی پیشنهاد داد تا در این رشته ورزشی به بانوان نیز توجه بیشتری شود و فعالیت بانوان در رشته جت اسکی مورد حمایت قرار گیرد.

کمبود زمان تمرین برای مسابقات

مصطفی لاریجانی ورزشکار نوری نیز، کمبود زمان برای شرکت در مسابقات را از جمله دغدغه ها بیان کرد و گفت: در حال حاضر فقط سه ماه از سال می توانیم در رشته جت اسکی فعالیت کنیم که اگر شش ماه اول سال به این رشته تخصیص داده شود بهتر می توانیم برای مسابقات آماده شویم.

وی با بیان اینکه باشگاههای زیادی در سطح شهرستان وجود دارد ولی به دلیل قوانین جدید کمتر توانستند در مسابقات شرکت کنند، اظهار داشت: اطلاع رسانی درباره قوانین مسابقات دیر انجام می شود.

ابراهیم اسلامی دیگر ورزشکار مازندرانی که در اولین دوره مسابقات قهرمانی جت اسکی کشور شرکت کرده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تاخیر در اطلاع رسانی قوانین مربوط به مسابقات گفت:زمان برگزاری مسابقات که در پاییز برگزار شد مناسب نبود و باید برای فصل تابستان برنامه ریزی شود.

رشته جت اسکی در حال توسعه است

این درحالیست که عبدالحسین دلداده مهربان دبیر انجمن چت اسکی وچت بردکشور می گوید: رشته ورزشی جت اسکی و جت برد در اکثر نقاط آبی کشور و دریاچه های مصنوعی و طبیعی در حال توسعه است.

وی افزود: این ورزش به طور مستقل دومین سالی است که شروع به فعالیت می کند وحدود 300 ورزشکار سازمان یافته دارد و کسانی که دراین ورزش حضوردارند باید یکسری قوانین مانند داشتن گواهینامه رانندگی جت اسکی را داشته باشند.

دلداده مهربان با اشاره به بحث جابجایی جت اسکی درسطح کشور برای مسابقات و هزینه ترانسفر وسایل گفت: سعی داریم از طریق حامیان مالی این مشکل راحل کنیم.

وی با بیان اینکه در مسابقات جت اسکی کیش، نخبگان این رشته ورزشی شناسایی می شوند، عنوان کرد: باید کلاسهای آموزش ترتیب دهیم ودرکنار آن مسابقاتی برپاکنیم تاورزشکاران نواقص کارخود راپیدا کنند.

دلداده مهربان درباره ورزش بانوان نیز گفت: استقبال بانوان نسبت به آقایان در اولین دوره مسابقات بیشتر بود.

اولین دوره مسابقات قهرمانی جت اسکی کشور با شرکت 49 ورزشکار از مناطق مختلف در محمودآباد برگزار شد.

به گزارش مهر، حدود 700 کیلومتر نوار ساحلی در استانهای شمالی واقع شده که باید از این ظرفیت برای توسعه ورزشهای آبی بهره گرفت اما عدم برنامه ریزی و نبود حمایتهای لازم سبب شده تا استفاده چندانی از این موهبت صورت نگیرد.