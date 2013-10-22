  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ مهر ۱۳۹۲، ۹:۳۸

یک مقام مسئول وزارت علوم:

آخرین وضعیت منابع امتحانی و ضرایب کنکور دکتری 93/ تغییرات جزئی خواهد بود

آخرین وضعیت منابع امتحانی و ضرایب کنکور دکتری 93/ تغییرات جزئی خواهد بود

مدیر کل برنامه ریزی آموزش عالی، گفت: تغییرات در کنکور دکتری 93 در مقایسه با کنکور سال گذشته بسیار جزئی خواهد بود.

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر منابع و ضرایب کنکور دکتری سال 93، گفت: تغییرات در منابع آزمون دکتری بسیار جزئی خواهد بود و گسترده نیست.

وی در این باره، اظهار داشت: بررسیهای در این باره هنوز ادامه دارد و برخی عنوانهای درسی در فرایند بازنگری اصلاح شد یا تغییر یافت.

مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، ادامه داد: متناسب با تغییراتی که در برنامه های مصوب جدید نسبت به برنامه های پیشین صورت گرفته است، تغییرات هم اعمال می شود.

قدیمی خاطرنشان کرد: آخرین اصلاحات کنکور دکتری 93 توسط دفتر گسترش در دفترچه کنکور ذکر می شود.

کد مطلب 2160024

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