آخرین وضعیت منابع امتحانی و ضرایب کنکور دکتری 93/ تغییرات جزئی خواهد بود

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر منابع و ضرایب کنکور دکتری سال 93، گفت: تغییرات در منابع آزمون دکتری بسیار جزئی خواهد بود و گسترده نیست.

وی در این باره، اظهار داشت: بررسیهای در این باره هنوز ادامه دارد و برخی عنوانهای درسی در فرایند بازنگری اصلاح شد یا تغییر یافت.

مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، ادامه داد: متناسب با تغییراتی که در برنامه های مصوب جدید نسبت به برنامه های پیشین صورت گرفته است، تغییرات هم اعمال می شود.

قدیمی خاطرنشان کرد: آخرین اصلاحات کنکور دکتری 93 توسط دفتر گسترش در دفترچه کنکور ذکر می شود.