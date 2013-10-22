20 عضو طالبان بازداشت شدند/ هشدار درباره احتمال جاسازی بمب در موبایل نامزدهای انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاکستان تریبون، سرویس اطلاعاتی افغانستان امروز دوشنبه به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 هشدار داد که احتمال جاسازی بمب در تلفن های همراه، رایانه و دوربین های اهدایی به این افراد وجود دارد.

بر اساس این گزارش بیش از 20 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کرده اند و گفته می شود که همزمان با تلاش طالبان برای اختلال در پروسه انتخابات، انتخابات آوریل یک چالش امنیتی اصلی برای دولت محسوب می شود.

اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد: بر اساس اطلاعات موجود طالبان در تلاش برای استفاده از شیوه های تروریستی جدید با هدف ایجاد اختلال در پروسه انتخابات هستند.

در همین حال طالبان افغانستان هفته گذشته مسئولیت بمبی را برعهده گرفت که در میکروفون والی ولایت لوگر که در حال سخنرانی در مسجد بود، جاسازی شده بود.

خبر دیگر اینکه وزیر دفاع گرجستان در نشست امروز سه شنبه وزرای دفاع ناتو در بروکسل شرکت می کند . قرار است که در این نشست درباره افغانستان، امنیت سایبری و سیستم دفاع موشکی گفتگو شود.

اکسپرس تریبون نیز در مطلبی تحت عنوان اختلاف موجود در توافقنامه امنیتی واشنگتن و کابل به اظهارات یکی از مقامات ارشد افغانی پرداخت و نوشت: افغاستان و آمریکا هنوز به توافقی در زمینه پیمان راهبردی دست نیافته اند.

همچنین مقامات افغانی امروز سه شنبه اعلام کردند که در جریان عملیات پاکسازی ارتش، اداره امنیت ملی و نیروهای ائتلاف در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 10 عضو طالبان کشته،پنج نفر زخمی و 20 فرد دیگر بازداشت شدند.