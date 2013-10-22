هئیت های رشته های مختلف ورزشی در قدس فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی در نشستی که عصر روز گذشته به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور مسئولان اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس برگزار شد، با تبریک هفته تربیت بدنی اظهار داشت: درست است که در شهرستان کمبودهای بسیاری وجود دارد ولی مسئولان اداره ورزش و جوانان باید از امکانات بالقوه شهرستان استفاده کنند، بسیاری از پارکها و فضاهای سبز هستند که در حال حاضر به پاتوق اراذل و اوباش تبدیل شده اند با شناسایی این اماکن می توان استفاده بهینه ای از آنها کرد.



وی اظهار کرد: سرانه فضای ورزشی در کشور کم است اما شهرستان قدس نسبت به آمار کشور باز هم پایین تر است، در کل کشور حدود 9 درصد از مردم ورزش می کند و از این میزان سه درصد بانوان هستند این آمار بسیار کمی است و باید افزایش یابد.



این مسئول با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ورزش همگانی عنوان کرد: ورزش همگانی موجب سلامتی جسم و روح مردم کشور می شود.



گروسی ادامه داد: از اداره ورش و جوانان شهرستان انتظار می رود که همه هئیت های ورزشی را در شهرستان فعال کند زیرا هر کدام از آن ها می توانند جامعه ای از مردم را تحت پوشش خود قرار دهد، برنامه های مختلف همگانی را ترتیب دهید تا مردم به ورزش کردن ترغیب شوند.



به ورزش بانوان توجه ویژه شود



وی گفت: ورزش بانوان در کشور و به تبع آن در شهرستان قدس کمتر مورد توجه قرار گرفته و این برای جامعه که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند، بسیار نامناسب است، ورزش می تواند از بیماری های شایع در بانوان مانند نرمی و پوکی استخوان جلوگیری کند، در این زمینه باید برنامه های پیاده روی و کوهنوردی مخصوص بانوان برگزار شود.



نماینده مردم شهرستانهای قدس، ملارد و شهریار در مجلس شورای اسلامی گفت: اداره ورزش و جوانان شهرستان تعامل خود را با ادارات و سازمان های شهرستان، استان و کشور بیشتر و سعی در جذب اعتبارات مطلوب برای این حوزه داشته باشد.

مهمترین مشکل ورزش قدس کمبود سرانه و امکانات ورزشی است

در ادامه این جلسه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس طی سخنانی اظهار داشت: برای فعالان ورزشی در هیئتها برنامه های مختلفی تبیین و مصوب شده است تا فعالیت خود را به صورت مستقل انجام دهند زیرا وظیفه اداره ورزش و جوانان تنها نظارت بر کار آن هاست، سالن هایی که مجوز فعالیت ندارند موظف شدند برای اخذ مجوز اقدام کنند.



وی افزود: مهمترین مشکل پیش روی شهرستان کمبود سرانه ورزشی و امکانات و مشکلات مالی است به نحوی که سرانه ورزشی برای هر 10 هزار نفر یک سالن است، در حال حاضر با این آمار شهرستان قدس باید 30 سالن داشته باشد که این طور نیست.



این مسئول گفت: شهرستان در رشته های مختلف ورزشی دارای پتانسیل بالایی است و اگر حمایت خوبی از ورزشکاران صورت بگیرد و مشکلات برطرف شود می توان به افتخارآفرینی بین اللملی ورزشکاران شهرستان امیدوار بود.



آذربرا یادآور شد: موانع و مشکلات بسیار، مانعی برای فعالیت اداره ورزش و جوانان نمی شود و این اداره تمام تلاش خود را می کند تا ورزشی پویا در شهرستان داشته باشد و با برگزاری مسابقات و همایش های همگانی نشاط و شادابی را در جامعه افزایش دهد.