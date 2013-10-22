افزايش 36 درصدي معادن استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال محمدي تبار افزود: در مزايده سال گذشته 203 محدوده اكتشافي ، 53 محدوده پروانه اكتشاف ، 43 معدن غير فعال و 11 معدن متروكه جهت فعال سازي به مزايده گذاشته شد.



وي ادامه داد: از اين تعداد 38 پرونده در بخش محدوده هاي اكتشافي ، 17 محدوده پروانه اكتشاف ، 14 معدن غير فعال و 4 معدن متروكه برنده مزايده شدند.



محمدي تبار يادآور شد : 73 پرونده طبق دستورالعمل ، فرايند مزايده را طي نموده و به مرحله اخذ پروانه بهره برداري رسيده اند كه به طور معمول اخذ پروانه بهره برداري در بخش هاي مختلف مزايده 4 ماه تا يك و نيم سال به طول مي انجامد.



وي در ادامه با اشاره به اينكه مزايده نوعي مسابقه محسوب مي شود اظهار داشت : در اين مسابقه اطلاعات در شرايط برابر در اختيار افراد قرار مي گيرد و متقاضيان با مشاهده برگزاري آن در جرايد و روزنامه هاي ملي و محلي در آن شركت کرده و پيشنهاد دهنده بالاترين قيمت ، برنده مزايده مي شود.



معاون امور معادن سازمان به داشتن صلاحيت فني ، ملي و تجهيزاتي شركت كنندگان اشاره كرد و افزود : سال گذشته ، مزايده معدن از دهم اسفند آغاز شد و متقاضيان تا 20 فروردين مهلت داشتند اسناد مزايده را دريافت و از محدوده مزايده بازديد به عمل آورند.



محمدي تبار افزود: بررسي صلاحيت ثبت نام كنندگان توسط كميته فني صورت گرفته و در نهايت افرادي كه به نتيجه بررسي شكايت دارند مي توانند آن را در كميسيون مزايده مطرح کنند.



محمدي تبار ادامه داد : هم اكنون در استان زنجان 200 معدن داراي پروانه بهره برداري وجود دارد كه در صورت دريافت پروانه از سوي برندگان مزايده اين تعداد به 273 معدن افزايش مي يابد.

انهدام باند سارقان داخل خودرو در زنجان



با انهدام باند سارقان داخل خودرو در شهرستان زنجان ده‎ها فقره سرقت داخل خودرو کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو و قطعات خودرو در سطح شهرستان زنجان ماموران کلانتری 12 این شهرستان تدابیر ویژه‎‏ای را برای شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار خود قرار دادند.



سرهنگ مراد جعفری افزود: تیم اداره مبارزه با سرقت این کلانتری با بررسی سرقت‎ها و استفاده از بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه‎دار و یک سری تحقیقات گسترده محلی به راننده یک دستگاه خودرو پراید که اقدام به دستکاری و تغییر پلاک خودرو کرده بود مشکوک شدند.



وی تصریح‌کرد: ماموران با زیرنظر قرار دادن راننده و سرنشین این خودرو دریافتند که آنها سارقان حرفه‎ای داخل خودرو و قطعات خودرو بوده و مرتکب چند فقره سرقت در سطح شهرستان زنجان شده که پس از اطمینان از موضوع متهمان حین ارتکاب جرم غافلگیر و دستگیر شدند.



سرهنگ جعفری افزود: متهمان معمولاً شبانه و زمانی که هوا تاریک بود دست به سرقت زده و خودروهایی که در مکان‎های خلوت و فاقد تجهیزات بازدارنده مثل دزدگیر و قفل و زنجیر بود را شناسایی و نهایتاً اقدام به سرقت ضبط پخش، لاستیک، چرخ و وسایل داخل خودرو آنها می‎کردند.



با بیان اینکه متهمان پس از دستگیری به کلانتری 12 زنجان منتقل شدند، گفت: متهمان در بازجویی‎های صورت گرفته به ده‎ها فقره سرقت داخل خودرو و قطعات خودرو اعتراف و اعلام کردند اعتیاد به موادمخدر شیشه داشته و جهت تهیه موادمخدر دست به سرقت می‎زدند.