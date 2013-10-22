تذکر 20 نماینده مجلس به رییس جمهور/ سخنان نجفی درباره قلیان خلاف شان مسئولین نظام است 

به گزارش خبرنگار مهر ، صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس ضمن قرائت تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور گفت: بیش از 20 نفر از نمایندگان مجلس در تذکری به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان، لزوم هوشیاری معاون گردشگری رییس جمهوردر مصاحبه زنده تلویزیونی و خودداری از سخنان ضد فرهنگی و ضد علمی و مغایر با شئون مسولان نظام در مورد قلیان و لزوم اصلاح آن شدند.

شرح کامل تذکرات نمایندگان مجلس به این شرح است:

بهمنی نماینده سراب به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسریع در تکمیل اجرای پروژه آلومینیای شهرستان سراب تذکر داد.

سادات ابراهیمی نماینده شوشتر به وزیر نیرو در خصوص افزایش 4 برابری حق انشعاب برق و افزایش هزینه مصرفی برق تذکر داد.

میرگوبیات نماینده ساوه به وزیر نفت در خصوص گازرسانی روستاهای سردسیر و محروم در شهرستان‌های ساوه و زرندیه تذکر داد.

کولیوند و اکبریان نمایندگان کرج به وزیر نفت در خصوص عدم تشکیل شرکت گاز استان البرز تذکر دادند.

قاضی‌پور، دهقانی، صادقی و فرهنگی نمایندگان ارومیه،‌ چناران، شیراز و تبریز به وزیر کشور در خصوص تسریع در اجرای طرح صدور کارت هوشمندی ملی تذکر دادند.

قاضی‌پور نماینده ارومیه به رئیس‌ جمهور در خصوص جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها تذکر دادند.

حاجی نماینده شاهین‌شهر به رئیس ‌جمهور و وزیر بهداشت در خصوص علت عدم اجرای کامل ماده 70 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و به وزیر نیرو در خصوص ضرورت کاهش قیمت اشتراک و کنتر‌های برق تذکر داد.

حسینی نماینده اهواز به رئیس ‌جمهور در خصوص جلوگیری از انتقال آب سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی ایران و به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در تکمیل کمربندی ریل روگذر آن از سه راه صنایع فولاد تا پلیس راه اهواز ـ اندیمشک تذکر داد.

قائد رحمت نماینده دورود به رئیس ‌جمهور در خصوص تسریع و تعیین تکلیف مدیران استانی و اجرای شایسته‌سالاری در دستگاه‌ها و سازمان‌های ویژه ادارات کل محیط زیست و ارشاد اسلامی لرستان با توجه به سوء مدیریت در این ادارات، به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسریع در تکمیل و راه‌اندازی صنایع نیمه تمام دورود و ازنا و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های صنعتی و معدنی مصوبه در این شهرستان‌ها با توجه به محرومیت منطقه و بیکاری قابل توجه در این حوزه، به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در آغاز عملیات اجرایی طرح کنارگذر شهرستان دورود و تکمیل دوبانده شدن محور ازنا ـ شازند با توجه به تلفات جاده‌ای قابل توجه بین این دو شهرستان و تسریع در تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان جایگزین و فوق تخصصی شهرستان دورود با توجه به عدم جوابگویی و امکانات موجود و نیاز منطقه و به وزیر کشور در خصوص تسریع در تکمیل سایت پرورش ماهی چم چیت دورود با توجه به محرومیت منطقه و بیکاری بیش از حد جوانان این شهرستان و واگذاری امتیاز مزارع پرورش ماهی صرفا به نیروهای بیکار شهرستان دورود تذکر داد.

شریعت‌نژاد نماینده تنکابن به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسریع در واگذاری اسناد به مالکان صنعتی در حال بهره‌برداری در شهرهای صنعتی تذکر داد.

زمانیان نماینده شهرکرد به وزیر بهداشت در خصوص رسیدگی سریع به وضعیت نابسامان استان چهار محال و بختیاری و به وزیر نیرو در خصوص جلوگیری از حفر تونل‌های گلاب دو و بهشت‌آباد و به وزیر راه و شهرسازی در خصوص راه‌اندازی سریع پروازهای استان چهارمحال و بختیاری تذکر داد.

بهمئی نماینده رامهرمز به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در تکمیل جاده اهواز ـ رامشیر به عنوان قتلگاه مردم رامشیر و تسریع در تکمیل جاده بخش ابو فارس در شهرستان رامهرمز تذکر داد.

کارخانه نماینده همدان به رئیس‌ جمهور در خصوص جلوگیری از سیال‌سازی مدیریت کشور در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز مبرم به استحکام مدیریتی، برنامه‌ریزی و حل مشکلات کشور را دارد، تذکر داد.

طبیب‌زاده نوری نماینده تهران به وزیر امور خارجه در خصوص پاسخ مناسب به توهین وندی شرمن به ملت ایران در 1+5 و به رئیس‌ جمهور در خصوص تذکر به معاونت میراث فرهنگی و گردشگری در مورد اظهارنظرهای وی در زمینه استفاده زنان از قلیان تذکر داد.

جوکار و حسینی نمایندگان یزد و قصرشیرین به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز واحدهای تولیدی فرآورده‌های لبنی و دامداران تذکر دادند.

صفری و نعیمی نمایندگان بجنورد و آستارا به وزیر ارتباطات در خصوص تذکر پیرامون افزایش بی‌رویه نرخ مکالمه تلفن همراه و عدم پاسخگویی مسئولان امر تذکر دادند.

کریمی قدوسی نماینده مشهد به وزیر نفت در خصوص دقت در انتصابات وزرات نفت و عدم استفاده از افراد دارای تخلفات اداری و مالی تذکر داد.

علیپور، حسینی و دامادی نمایندگان قائم‌شهر و ساری به وزیر نیرو در خصوص عدم توجه به آب شرب روستاهای استان مازندران به ویژه حوزه انتخابیه و وضعیت نابسامان آب شرب روستاها و غیربهداشتی بودن آن تذکر داد.

حسینی نماینده قائم‌شهر به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسریع در اجرای عملیات کارخانه پاکسازی و ذغال‌شویی در سوادکوه، حوزه ذغال سنگ البرز مرکزی، به وزیر کشور در خصوص پیگیری بیمه دهیاران روستاها که با وجود زحمات فراوان از بیمه که حداقل توقع است، برخوردار نیستند، به وزیر بهداشت در خصوص نابسامانی موضوع پزشک خانواده در استان مازندران و فشار بر طبقه محروم و نارضایتی پزشکان و به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در اجرای عملیات جاده تهران ـ شمال محور سوادکوه با توجه به اینکه اکثر اوقات به ویژه ایام آخر هفته زندگی مردم محلی قفل می‌شود، تذکر داد.

بشیری و فتاحی نمایندگان پاکدشت و شهربابک به وزیر نیرو در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت انشعابات جدید آب و برق تذکر دادند.