به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدي، پيش از ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه استان يزد اظهار داشت: براي حفظ انسجام نظام بايد توجه ويژه اي به فرمايشات رهبري شود و بايد به ساخت داخلي نظام پرداخته شود.

وي افزود: در اين شرايط اگر طرف مذاكره ايران، كوچكترين ضعفي احساس كند، از ضعف سوء استفاده خواهد كرد بنابراين ايران بايد هر روز بيشتر از قبل تقويت شود.

سردار نقدي اظهار اميدواري كرد: نتايج مذاكرات هرچه سريعتر به بهبود وضعيت معيشتي مردم بيانجامد.

وي با بيان اينكه در مورد آمريكا چيزي كه از ولايت ياد گرفتيم اين است كه بايد روي پاي خود بايستيم، افزود: مقام معظم رهبري معتقدند كه چشم داشتن به خارج براي حل مشكلات اقتصادي غلط است.

سردار نقدي تاكيد كرد: به طور قطع توجه به ظرفيت هاي داخلي در پيروزي ايران در تمامي ابعاد به ويژه در بحث مذاكرات تاثيرگذار است.

مرور وصيت نامه امام راحل، از تحريف سخنان ايشان توسط عده اي جلوگيري مي كند

وي با اشاره به برخي نسبت هاي ناروا و سخناني كه عده اي به امام خميني (ره) نسبت مي دهند، افزود: امام خميني (ره) همواره تنفر از استكبار و استعمار را در سخنانشان اعلام مي كردند، اين در حالي است كه امروز عده اي به تحريف سخنان ايشان پرداخته اند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین و جانشین فرمانده کل سپاه تاكيد كرد: مروري بر وصيت نامه امام راحل، به همه اين سخنان پاسخ خواهد داد زيرا وصيت نامه ايشان، چراغ راهي نه تنها براي امروز بلكه براي نسل هاي آينده نيز خواهد بود.

سردار نقدي با بيان اينكه تاريخ و بزرگان آن همواره توسط عده اي مورد تحريف قرار گرفته اند، افزود: وقتي سخنان امام خميني (ره) با اين همه مستند سازي و ضبط و تصوير ثبت شده، تحريف مي شود، چگونه مي توان انتظار داشت كه واقعه غدير بدون وجود اين امكانات در آن زمان و با گذشت 1400 سال، تحريف نشود.

وي با اشاره به اينكه پيامبر اسلام (ص) در آن زمان از مردم خواست كه حديث غدير را براي ديگران نيز روايت كنند تا اين واقعه نسل به نسل بچرخد، افزود: همه در تعريف واقعه غدير اقرار كردند و اكنون وظيفه ما، پاسداري از اصل واقعه غدير است.

بسيج براي پاسداري از اصل واقعه غدير وارد عمل شد

سردار نقدي يادآور شد: بسيج چند سالي است كه براي پاسداري از اصل واقعه غدير وارد عمل شده و به بازسازي اين حادثه مهم تاريخي پرداخته است، افزود: اين واقعه ابتدا در محلي در قم اجرا شد اما اكنون با استقبال گسترده مردم، واقعه غدير در 122 نقطه از كشور بازخواني و بازسازي مي شود.

وي با اشاره به اينكه در يزد نيز در پنج نقطه اين واقعه توسط بسيج بازسازي مي شود، تصريح كرد: خدا اين توفيق را به بسيج داد كه اين شجره طيبه همواره ميوه صالحه بدهد.

شكل گيري بسيج رسانه در 28 استان كشور

رییس سازمان بسیج مستضعفین و جانشین فرمانده کل سپاه همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شكل گيري بسيج رسانه در 28 استان كشور اظهار داشت: بسيج رسانه با اصرار خود رسانه ها در كشور شكل گرفته و در صدد جذب مخاطب در مرزهاي مذهبي و بومي است.

وي با بيان اينكه رسانه در كشور ما بومي متولد نشده است، افزود: اين امر سبب شده تا ناخودآگاه، فرهنگ كشورهاي ديگر نيز به بهره بردار تحميل شود بنابراين حال كه رسانه وسيله بسيار خوبي براي پيشبرد اهداف ملت ما بوده است، بايد به لحاظ فرهنگ بومي و اسلامي نيز غني شود.

سردار نقدي تصريح كرد: رسانه در كشور ما بايد هم از لحاظ فقه رسانه و هم از لحاظ اخلاق رسانه، غني شود زيرا در كشور ما مانند ساير كشورها، ترويج فساد و فحشا و بي بند و باري آزاد نيست و ما براي خود حد و مرز قائل هستيم و بايد بيشترين مخاطب را با همين مرزهاي ملي و مذهبي جذب كنيم.

وي تاكيد كرد: كار مهم بسيج رسانه اين است كه مطالب قابل توليد منطبق با فرهنگ و دين را استخراج كند و تشخيص دهد كه با چه مطالبي مي توان بيشترين مخاطبان را جذب كرد و در وراي اين جذب، اشاعه فرهنگ اسلامي و بومي ايراني نيز ترويج شود.

بيشترين جذب نيروهاي بسيجي در ميان نوجوانان و دانش آموزان است

سردار نقدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بيشترين جذب نيروهاي بسيجي در قشر نوجوانان و دانش‌آموزان است، بيان كرد: اين قشر در دو حوزه مدرسه و مساجد با بسيج ارتباط برقرار كرده اند و جذب آن شده اند.

وي با بيان اينكه اين قشر در حلقه هاي صالحين شركت مي كنند و ارتباط عميق تري با بسيج پيدا مي كنند، تصريح كرد: جذب جوانان و نوجوانان به بسيج، در آينده جنبه هاي وسيع تري پيدا خواهد كرد.