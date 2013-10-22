گنبد امامزادگان سيد محمد و سيد ابراهيم میامی نصب شد

به گزارش خبر نگار مهر، گنبد و گلدسته هاي امامزادگان سيد محمد و سيد ابراهيم روستاي حسين آباد میامی صبح سه شنبه با حضور امام جمعه، مسئولان، طلاب و روحانیان شهرستان میامی و اهالی این روستا نصب شد.

دهيار روستا و خادم امامزاده روستاي حسين آباد در این مراسم، هزینه ساخت بنای بقعه سید محمد و سید ابراهیم که از نوادگان امام هفتم حضرت موسی بن جعفر(ع) هستند را 600 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: از این میزان 150 میلیون ریال هزینه ساخت گنبد و گلدسته شده است.

جواد اسکندریان اظهار داشت: 100 میلیون ریال از هزینه ساخت این بنا را اداره اوقاف و امور خیریه و بقیه نیز از کمک های مردمی هزینه شده است.

وی مسائل مالي را مهمترين مشکل در ساخت اين امامزاده دانست و افزود: اميدواريم مسئولان محترم بويژه استاندار، فرماندار، اداره اوقاف و دستگاه هاي اجرايي شهرستان نيز با کمک هاي خود ما را براي خدمت به اين امام زادگان حمايت بيشتري کنند.

خادم بقعه امامزادگان سيد محمد و سيد ابراهيم روستای حسین آباد میامی از ساخت یک باب مسجد در کنار این امامزده نیز خبر داد و گفت: روند ساخت این مسجد با کمک های مردم خیر در حال اجرا است.

دهیار روستای حسین آباد میامی در پایان از زحمات حجت الاسلام سید مرتضی موسوي امام جمعه ميامي و مهندسان ناظر اين پروژه که به اين امامزاده توجه ويژه داشته اند تشکر کرد.

روستاي حسين آباد در 15کيلومتري مرکز شهرستان ميامي قرار دارد که همه ساله علاقه مندان به عصمت و طهارات از سراسر کشور به اين روستا سفرکرده و به زيارت اين دو بزرگوار مي پردازند.