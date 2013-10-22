به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" به کارگردانی پوران درخشنده در لندن دو نمایش خواهد داشت. اکران اول و قبل از جشنواره فیلم در تاریخ 28 اکتبر در سینما فونیکس خواهد بود و در تاریخ سوم نوامبر در سالن نمایش گرین وود نیز روی پرده می رود.

بعد از نمایش فیلم جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد. پوران درخشنده هم اکنون جهت حضور در میان ایرانیان مقیم تورنتو که به تماشای فیلم "هیس! " در سینما یورک می نشینند عازم این کشور شده است.

این فیلم در آمریکا هم بعد از کانادا برنامه نمایش خواهد داشت. جشنواره فیلم های ایرانی لندن تنها جشنواره سالانه ای است که سینمای ایران را در بریتانیا معرفی و ارائه می کند. هدف این فستیوال عرضه بهترین فیلم های ایرانی با هر ژانر و سبک مختلف و جذب حداکثر مخاطبان برای دیدن فیلم های ایرانی در این کشور است.

چهارمین جشنواره فیلم های ایرانی لندن از تاریخ اول تا نهم نوامبر در لندن برگزار می شود.