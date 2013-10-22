به گزارش خبرگزاری مهر، رکن الدین جوادی در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید شرکت نفت فلات قاره ایران، با بیان اینکه بسیاری از تاخیرهای پیش آمده در پروژهها، ناشی از نقص فرآیندهاست که با اصلاح و سالم سازی فرآیندها، این مانع برطرف میشود، گفت: شفافیت در امور و سرعت عمل را نیز به عنوان دیگر الزامات در مسیر پیشبرد اهداف صنعت نفت مورد تاکید قرار داد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه هرگونه عدم شفافیت و یا تعلل در امور می تواند راه را برای استفاده سودجویان هموار کند بر ضرورت زمان بندی فعالیتها به منظور اعمال مدیریت بهینه و انجام کار در زمان تعیین شده تاکید کرد و افزود: با رعایت این الزامات، تولید، توسعه و تعمیر و نگهداری با سرعت بیشتری انجام می شود.
معاون وزیر نفت در ادامه، افزایش اختیارات شرکتهای تابعه نفت را نیز ضروری خواند و یادآور شد: افزایش اختیارات، شرکتها را در قبال تصمیمات سازمانی خود پاسخگو می کند.
به گفته این مقام مسئول با افزایش اختیارات، شرکتهای تابعه میتوانند با بهره مندی از تفکر و تجربه هیئت مدیره و بدنه کارشناسی خود به تصمیم گیری بپردازند و سپس در قبال تصمیمات اخذ شده، پاسخگو باشند.
وی بر اهمیت استفاده کارفرما از نظرات مجریان پروژه ها تاکید کرد و اظهار داشت: در بسیاری از مواقع، توان اجرایی و کارشناسی مجریان پروژه ها میتواند به تصمیم گیری بهتر کارفرما کمک کند و این امر نباید مورد غفلت واقع شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر ضرورت اصلاح و سالم سازی فرایندها، توجه به عامل زمان و شفافیت در امور به عنوان سه رکن اساسی در راستای پیشبرد بهتر اهداف صنعت نفت تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به افزایش اختیارات شرکتهای تابع نفت دلایل تاخیر در اجرای برخی از پروژههای نفتی را اعلام کرد و گفت: افزایش اختیارات، شرکتهای نفتی را در قبال تصمیمات سازمانی خود پاسخگو میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رکن الدین جوادی در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید شرکت نفت فلات قاره ایران، با بیان اینکه بسیاری از تاخیرهای پیش آمده در پروژهها، ناشی از نقص فرآیندهاست که با اصلاح و سالم سازی فرآیندها، این مانع برطرف میشود، گفت: شفافیت در امور و سرعت عمل را نیز به عنوان دیگر الزامات در مسیر پیشبرد اهداف صنعت نفت مورد تاکید قرار داد.
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