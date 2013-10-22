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۳۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۵

دلایل تاخیر در اجرای پروژه‌های نفتی/ افزایش اختیارات مدیران نفت

دلایل تاخیر در اجرای پروژه‌های نفتی/ افزایش اختیارات مدیران نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به افزایش اختیارات شرکت‌های تابع نفت دلایل تاخیر در اجرای برخی از پروژه‌های نفتی را اعلام کرد و گفت: افزایش اختیارات، شرکت‌های نفتی را در قبال تصمیمات سازمانی خود پاسخگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رکن الدین جوادی در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید شرکت نفت فلات قاره ایران، با بیان اینکه بسیاری از تاخیرهای پیش آمده در پروژه‌ها، ناشی از نقص فرآیندهاست که با اصلاح و سالم سازی فرآیندها، این مانع برطرف می‌شود، گفت: شفافیت در امور و سرعت عمل را نیز به عنوان دیگر الزامات در مسیر پیشبرد اهداف صنعت نفت مورد تاکید قرار داد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه هرگونه عدم شفافیت و یا تعلل در امور می تواند راه را برای استفاده سودجویان هموار کند بر ضرورت زمان بندی فعالیت‌ها به منظور اعمال مدیریت بهینه و انجام کار در زمان تعیین شده تاکید کرد و افزود: با رعایت این الزامات، تولید، توسعه و تعمیر و نگهداری با سرعت بیشتری انجام می شود.

معاون وزیر نفت در ادامه، افزایش اختیارات شرکت‌های تابعه نفت را نیز ضروری خواند و یادآور شد: افزایش اختیارات، شرکت‌ها را در قبال تصمیمات سازمانی خود پاسخگو می کند.

به گفته این مقام مسئول با افزایش اختیارات، شرکت‌های تابعه می‌توانند با بهره مندی از تفکر و تجربه هیئت مدیره و بدنه کارشناسی خود به تصمیم گیری بپردازند و سپس در قبال تصمیمات اخذ شده، پاسخگو باشند.

وی بر اهمیت استفاده کارفرما از نظرات مجریان پروژه ها تاکید کرد و اظهار داشت: در بسیاری از مواقع، توان اجرایی و کارشناسی مجریان پروژه ها می‌تواند به تصمیم گیری بهتر کارفرما کمک کند و این امر نباید مورد غفلت واقع شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر ضرورت اصلاح و سالم سازی فرایندها، توجه به عامل زمان و شفافیت در امور به عنوان سه رکن اساسی در راستای پیشبرد بهتر اهداف صنعت نفت تاکید کرد.

کد مطلب 2160422

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