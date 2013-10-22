مازندران جاده ابریشم تئاتر ایران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سینا دلشادی ظهر سه شنبه در حاشیه تماشای نمایش "پک" توسط هنرمندان گروه تئاتر مهر حوزه هنری استان با اشاره به کارکرد مطلوب تئاتر در دنیای امروز خاطرنشان کرد: در عصری که رسانه های دیداری،نوشتاری و شنیداری و نیز شبکه های اجتماعی با توسعه روزافزون و بی چون و چرای خود، طبقات مختلف جامعه با سطح دانش، فرهنگ و اندیشه متفاوت را در انحصار گرفته اند، هنر تئاتر می تواند بعنوان روزنه ای برای گرد هم آوردن اقشار گوناگون جامعه در زیر یک سقف پنجره تازه ای از مفاهیم و معنی را به روی آنها بگشاید.

وی با رد این نکته که تئاتر هنری فراموش شده است اظهار داشت: اگر یک نمایش بتواند معیار و شاخصه تعریف شده در چارچوب تولید یک اثر هنری را دارا باشد می تواند ارتباط مطلوبی با مخاطب برقرار کند که ضمن برانگیختن انگیزه او برای حضور دوباره برای تماشای تئاتر،موجب قهر تماشاچیان از سالن های اجرا نشود که به مرور زمان به فراموشی تئاتر در حافظه فرهنگی شهروندان منجر شود.

این مسئول فرهنگی با بیان این مطلب که استان مازندران بخاطر وجه گردشگری و فرهنگی از استعداد بسیار مناسبی برای میزبانی از گروه های فعال تئاتر استانهای کشور برخوردار است، تصریح کرد: حوزه هنری مازندران با شناخت کامل از ظرفیت های موجود در استان، تلاش می کند تا بستری را فراهم آورد تا شرایط تعامل مثبت و موثر میان گروه های تئاتر مازندران و سایر استانهای کشور صورت گیرد و بر اساس یک برنامه ریزی مدون، بطور متناوب شاهد اجرای گروههای تئاتر مازندران در سایر مناطق ایران و حضور هنرمندان دیگر استانهای کشور در این استان باشیم.

دلشادی در پایان افزود: با اجرایی شدن این کار ماندگار، در آینده ای نزدیک،مازندران تبدیل به جاده ابریشم تئاتر ایران می شود که اثرات سازنده آن می تواند برای سالیان متمادی برای تئاتر استان باقی بماند و در توسعه و تعالی هنرهای نمایشی مازندران نقش موثری ایفا کند.

نمايش "پك" كاري از هنرمندان گروه تئاتر مهر ساري است كه فاطمه مكاري متن آن را نوشته و محبوبه ارمياني،رضا عموزاد و صاحب آهنگر در آن به ايفاي نقش مي پردازند.

گروه تئاتر مهر كه يكي از گروههاي باسابقه و فعال حوزه هنري مازندران است، تاكنون توانسته در چهار سال پياپي از سال 87 تا 90 در جشنواره بين المللي تئاتر فجر حضور يابد.