بزرگ بودن غدیر شعار نیست، یک شعور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر امروز در ديدار با نماینده خبرگان رهبری كه به مناسبت آغاز دهه امامت و ولایت برگزار شد، ضمن تبريك بزرگ غدير تاکید کرد: ایام دهه ولایت و امامت، ایام عید بزرگ ما است زیرا شاخصه ی اسلام فشرده در نظام حکومتی است و غدیر بنیانگذاری شده است تا در دل استمرار حکومت الهی، شرایط آن حکومت اساسی الهی یعنی جامع حکومتها در عرصه ی جهانی که همان حکومت امام زمان (عج) است انشاالله محقق شود.

وی بابیان اینکه حکومت پیامبر (ص) عرصه خدمت به مردم از مسیر حکومت با ماهیت اسلامی و روح اسلامی بود، گفت: دغدغه ی پیامبراکرم (ص) استمرار حکومت اسلامی بود لذا از این جهت، غدیر همان بنیانگذاری استمرار حکومت اسلامی است و عید غدیر، عید بسیار بزرگی برای ما است زیرا حکومت بزرگترین اصل اسلامی است.

استاندار گلستان همچنین یادآور شد: در آینده هم نجات بشریت با همین اصل پایه گذاری شده و شکل خواهد گرفت.

حکومت آینده اسلام، حکومت ولایی خواهد بود

همچنين در اين ديدار نماینده خبرگان رهبری گفت: حکومت آینده اسلام حکومت ولایت و حکومت ولایی در همه ی گیتی خواهد بود.

آیت الله سيد عبدالكريم حسینی شاهرودی ضمن عرض تبریک اعياداسلامي به مسلمانان جهان اظهار داشت: عید غدیر عید الله اکبر، عید آل محمد و ارزشمند ترین و والاترین عید اسلامی است و ما باید عید غدیر را تداوم اسلام ناب بدانیم.

وی افزود: هیچ روزى در طول سال، فرخنده ‏تر و مبارك‏ تر از این روز مقدس نزد شیعیان و اهل‏ بیت نیست و ولایت على ع همان طریقه و روش صحیح زندگى است كه اگر مردم آن روش را برگزینند، همانا به رستگاری خواهند رسید.

نماينده خبرگان رهبري در ادامه اظهار داشت: در این روز بزرگ كه یادآور ولایت حضرت علی (ع) است، باید این فطرت الهى ‏را در دل‏ها زنده كرد و پرده‏ هاى ظلمت و جهالت و تارهاى نادانى و غفلت ‏را از دیدگان غافلان برداشت تا بر طریقه حق پایدار گردند و به صراط مستقیم الهى روى‏ آورند و دینشان كامل شود.

نماینده خبرگان رهبری با اشاره به آیه 105 از سوره انبیا خاطر نشان کرد: این نویدی است که به همه مسلمین داده شده است که حکومت آینده اسلام حکومت ولایت و حکومت ولایی در همه ی گیتی خواهد بود.