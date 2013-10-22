آغاز نقاشی دیواری بزرگراه امام علی (ع) در منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران احمدی با اعلام این مطلب گفت: تعدادی از نماهای باقیمانده در جداره های بزرگراه امام علی (ع) به وسیله سیمان بدنه سازی می شود تا بروی آنها نقاشی دیواری انجام شود.

وی افزود: سیمان کاری این جداره ها تا پایان هفته به پایان می رسد و پس از تایید تصاویر توسط سازمان زیباسازی تهران مراحل اجرای نقاشی دیواری در این بزرگراه آغاز می شود.

به گفته معاون شهردار منطقه 7 کاهش آلودگی های بصری، تزئین فضای شهر، تامین آرامش روحی و روانی شهروندان و احیای فضاهای نازیبا و بد منظر در بزرگراه ها و معابر از جمله دلایل ترسیم نقاشی دیواری در بزرگراه امام علی (ع) است.

احمدی با اشاره به ویژه برنامه های عید سعید غدیر خم که در منطقه برپا می شود، بیان کرد: به مناسبت فرارسیدن این عید، معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه برنامه ی گسترده ایی برای آذین بندی محورهای اصلی منطقه از جمله خیابان های شریعتی، سهروردی، سیدخندان و میدان سپاه را در دستور کار دارد.

به گفته وی اجرای طرح ویژه لایروبی، رسوب برداری و نگهداری شبکه اصلی و فرعی مسیلها، کانالها و انهار از دیگر اقدامات این معاونت بوده است.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 7 یادآور شد: با توجه به آغاز فصل بارش مشکل آبگرفتگی و ساماندهی آب های سطحی امر مهمی است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد و این امر مهم را از الویت ها یی دانست که از سوی مدیریت شهری تاکید زیادی بر آن شده است