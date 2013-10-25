"رنج و سرمستی" به صداگذاری رسید/ حذف 15 دقیقه از فیلم

جهانگیر الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اینکه چرا اینقدر از بازیگری فاصله گرفته است و بیشتر وقت خود را صرف کارگردانی می‌کند؟ گفت: وقتی به حرکت عقربه های ساعت نگاه می‌کنید فکر می‌کنید شعور دارد اما یک جبر سازمان‌دهی شده است. در حرفه ما هم این جبر هست و تبعات زیادی در حرفه ما وجود دارد که گاهی شخص در آن دخیل نیست و ممکن است سالها نتوانید بازی کنید یا فعالیت داشته باشد.

وی ادامه داد: با این حال من هیچ گاه از حوزه کاری خود دور نبوده ام مخصوصا با اعلام نظر در حوزه پژوهش و مشاوره و تحلیل حضورم را منقطع نکرده ام. هرچند مجبورم اعتراف کنم که بازی حرفه من است و جز این، کار دیگری بلد نیستم.

الماسی که قصد دارد فیلم "رنج و سرمستی" را به عنوان اولین تجربه کارگردانی خود به جشنواره فیلم فجر سال جاری برساند درباره مرحله تولید و تدوین این فیلم توضیح داد: راف کات فیلم به صورت کامل صورت گرفته و ریتم، ضرباهنگ و تمپو کار درآمده است. تنها حدود 15 دقیقه از فیلم اضافه است که باید با ظرافت حذف شود. همچنین صداگذاری کار هم توامان قرار است توسط بهمن اردلان انجام شود.

این بازیگر سینما فیلمبرداری "رنج و سرمستی" را دیجیتال عنوان کرد و گفت: سینما فقط قصه‌گویی نیست. قصه را می توان از رادیو هم شنید. سینما قرار است تبیین تصویری کند و ما سعی کردیم به این معنا وفادار باشیم حتی در کار ما فقط سکانس ها دارای معنا نیستند بلکه پلان ها هم دارای معنا هستند.