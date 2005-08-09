سهم ايران از صادرات جهاني ؛ كمتر از نيم درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از صندوق بين المللي پول، ايران در 4 سال گذشته به طور ميانگين 25.8 ميليارد دلار صادرات داشته است، كه نسبت به ميانگين كل صادرات جهان در همين مدت، برابر با 0.42 درصد است.

بر اساس اين گزارش، در چهار سال گذشته نفت خام كالاي اول صادراتي ايران بوده است و به طور متوسط 83.09 درصد از كل ارزش صادرات ايران را تشكيل مي داده است.

بر پايه همين گزارش، ميوه، دانه هاي روغني، گاز طبيعي، توليدات پتروشيمي، و فولاد نيز ديگر صادرات مهم ايران طي چهار سال اخير بوده اند.

اين گزارش حاكي است، ايران از لحاظ صادرات نفت پس از عربستان دومين صادركننده بزرگ بوده است. همچنين از لحاظ صادرات ميوه و دانه هاي روغني نيز ايران در چهار سال گذشته با صدور ميانگين 500 ميليون دلار، ششمين صادر كننده بزرگ در ميان كشورهاي در حال توسعه بوده است.

اين گزارش مي افزايد، ايران از لحاظ صادرات فولاد نيز با صدور ميانگين 166 ميليون دلار در سال، دهمين صادركننده بزرگ در ميان كشورهاي در حال توسعه بوده است.

