نظام جامع ایمنی و بهداشت کار طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نظری جلالی در کارگاه آموزشی بررسی حوادث ناشی از کار - حوادث کارگاه های ساختمانی گفت: نظام جامع ایمنی و بهداشت کار طراحی شده و همه دست اندرکارن و رسانه ها باید با همکاری یکدیگر این موضوع را در کشور نهادینه کنند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: آمار و اطلاعات موجود در حوزه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه را دقیق ارزیابی کرد و افزود: بر اساس این آمار از سال 85 تاکنون تمام فعالیت هایی که در زمینه بازرسی کار انجام شده حول محور پیشگیری و کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار بوده است.

نظری جلالی تصریح کرد: یکی از این برنامه ها تصویب بیش از 150 آئین نامه در شورای عالی حفاظت فنی بود. معاون وزیر کار با تاکید بر عملیاتی کردن برنامه های پیشنهادی گفت: همه نهادهای ذیربط باید تلاش کنند تا پیشنهادات و طرح های کاهش حوادث ناشی از کار به برنامه عملیاتی و راهبردی تبدیل شود تا بتواند منجر به کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار شود.

وی با اعلام اینکه تاکنون 2.5 میلیون نفر کارگر در حوزه صنعت ساخت و ساز بیمه شده اند خاطر نشان کرد: بیمه کارگران ساختمانی از جمله فعالیت هایی بود که معاونت روابط کار در آن نقش اساسی داشت.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: با مطالعاتی که در حوزه روابط کار انجام شده می توان گفت صنعت ساخت و ساز 40 درصد اقتصاد کشور را پوشش می دهد و بنابراین پیگیری ایمنی و بهداشت کارگران این حوزه بسیار مهم و جدی به نظر می رسد.

نظری جلالی با بیان اینکه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار می توانند تا حدود 40 درصد در کاهش حوادث نقش داشته باشند یادآور شد: در حال حاضر، افزایش کمی و کیفی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: بر اساس آخرین گزارش های ILO در ژوئن سال 2012 وضعیت ایران از متوسط عمومی حوادث ناشی از کار در مقیاس جهانی بیش از 200 برابر مطلوبیت دارد و این برای ما عدد خوبی است اما باید به نتایج بهتری در این حوزه برسیم.