موسسه خیریه شهدای کربلا مسجد حاج عباس شیراز 40 ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا جهانگیر در حاشیه برگزاری چهلمین سالگرد تاسیس این موسسه خیریه در جمع خبرنگاران گفت: مسجد حاج عباس150سال قبل به دست مرحوم حاج عباس تاسیس شد و طبق اطلاعاتی که بزرگان مسجد نقل می کنند این بزرگوار در کارهای مسجد خدمت بسیار می کردند و معتقد بودند که علاوه بر کمک های مردمی خود نیز باید هر خدمتی که از دستشان بر می آید انجام دهند تا مورد قبول پیشگاه حضرت حق واقع شود.

وی با تاکید به اینکه قدمت تاسیس صندوق قرض الحسنه در مسجد نیز به زمان حیات مرحوم حاج عباس برمی گردد، ادامه داد: در آن زمان که سکه رایج بوده است و آن مرحوم سکه ها را در پارچه هایی بسته بندی می کردند و منشی داشته اند که به افراد نیازمند در قبال صدور "پته" وام پرداخت می کرده است.

رئیس هیئت امنای مسجد حاج عباس گفت: شناسایی و تحقیق در مورد فقرا و نیازمندان که به صورت حضوری یا از طریق دیگر افراد معرفی می شوند، از کار های مهمی است که صورت می گیرد.

در سازمان فرهنگی یک ریال هم برای موسیقی هزینه نمی کنیم

بودجه سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز صرف اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی با محوریت سومین حرم اهل بیت(ع) می شود و جهت اجرای کنسرت موسیقی حتی یک ریال هم هزینه نخواهیم کرد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز در جمع مدیران نهادها ودستگاه های فرهنگی استان فارس گفت: شاخصه های سبک زندگی اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری بهترین منشور کاری جهت دستگاه های فرهنگی است و با اجرای آنان به صورت صحیح بسیاری از مشکلات جامعه برطرف می شود.

گفت: امکانات موجود در شهرداری شیراز و بخش فرهنگی که در اختیار سازمان فرهنگی اجتماعی می باشد، هیچ گاه جهت استفاده برای اجرای برنامه های مبهم و نامفهوم و بی هدف در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار نخواهد گرفت.

حجت الاسلام علی سقاچی اظهار داشت: در حال حاضر تبلیغات شهری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بر اساس روایات، احادیث و کلام ائمه اطهار(ع) در حوزه شهروندی است و از این رو ارتباط معنوی با شهروندان برقرار کرده ایم.

وی گفت: در 20 فرهنگسرا، هشت سالن ورزشی سرپوشیده، هفت زمین چمن مصنوعی فوتسال، 10 قرائت خانه، تالار آزادی و نگارخانه ها به شهروندان خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ارائه می دهیم که بیشترین فعالیت در این حوزه در شهر توسط شهرداری شیراز صورت می پذیرد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های دهه ولایت و عید سعید غدیر خم گفت: شهرداری شیراز بیش از 9 جشن بزرگ مردمی را با همکاری مناطق اجرا خواهد نمود.

وی تصریح کرد: برگزاری جشن بزرگ مردمی در سی مهر بعد از نماز مغرب و عشاء دربوستان خلدبرین، جشن بزرگ مردمی در بوستان هاشمی ، بوستان خلد برین و جنب ارگ کریمخانی بعد از نماز مغرب و عشاء و...از جمله برنامه های عید سعید غدیر خم است.

سقاچی افزود: برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی و مسابقه بزرگ نقاشی ویژه کودکان، مسابقه خوشنویسی مشق ولایت از جمله برنامه های شهرداری در این ایام است.

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز گفت: برنامه های پیش بینی شده توسط مناطق شهرداری شیراز با مشارکت مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج به اجرا در خواهدآمد و شهرداری شیراز پشتیبانی برنامه ها را عهده داراست.