جزئیات سفر هیئت سنای فرانسه به ایران / دیدار با بروجردی ، کامران و ملک شاهی

حسین شیخ الاسلام ، مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر دو سناتور فرانسوی به تهران گفت: این دو سناتور فردا وارد تهران می شوند و تا روز جمعه در تهران خواهند بود.

وی افزود: ژان هیولوکونت ، عضو کمیسیون قوانین و خانم ژوئل گاریو ملام ، عضو کمیسیون خارجی ، دفاع و نیروهای مسلح مجلس سنای فرانسه دو سناتوری هستند که به تهران سفر می کنند.

شیخ الاسلام با اشاره به اینکه این دو سناتور به درخواست خود به تهران سفر می کنند، اظهار داشت: این دو سناتور فردا با علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کامران ، رئیس گروه دوستی ایران و فرانسه و ملک شاهی ، عضو کمیسیون قضایی مجلس دیدار خواهند کرد .

وی خاطر نشان کرد: این دو سناتور در خارج از مجلس نیز دیدارهایی با مقامات کشورمان خواهیم داشت.