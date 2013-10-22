شهر چوئبده 681 بی سواد دارد/ایجاد کارگاههای حرفه آموزی ویژه افراد بی سواد

آذر شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معضل بی سوادی و ریشه کنی آن همکاری و مساعدت تمامی افراد جامعه را طلب می کند.



وی با اشاره به جایگاه خوب و مهم اعضای شورای اسلامی شهر که ارتباطات و شناخت لازم از شهروندان را دارند، اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی شهر در ریشه کنی بی سواد از منطقه نقش تاثیرگذاری خوهند داشت.



شجاعی تصریح کرد: بايد همگی دست در دست یکدیگر داده تا اين افراد با سواد شوند.



وی از راه اندازی مراكز خوداشتغالی و كارگاه های حرفه آموزی ويژه افراد بی سواد در چوئبده خبرداد و یادآور شد: این کار در راستای شناسایی، جذب و ايجاد انگيزه در میان افراد بی سواد برای افزایش تمایل آنان به امر سواد آموزی انجام می شود.



رئیس اداره سواد آموزی شهرستان آبادان گفت: در اين مراكز علاوه بر آموزش سواد به افراد بی سواد، سواد آموزان حرفه هايی همچون خياطی، قالی بافی و صنايع دستی را نیز فرا می گیرند.



به گفته شجاعی با داير كردن اين مراكز، موفقيت طرح ريشه كنی بی سوادی در شهر چوئبده امکان پذیر می شود.



وی با قدردانی از تلاش کارکنان برای سواد آموزی به افراد از آمادگی واحد متبوعه خود در جهت شناسایی و جذب افراد بی سواد در چوئبده خبر داد.



به گزارش خبرنگار مهر، شهر چوئبده با شش هزار و ۴۹۱ نفر جمعيت در ۴۰ كيلومتری شرق آبادان واقع شده است.