به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان امروز در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه بالغ بر 82 هزار کیلومتر راه اصلی، آزادراه و بزرگراه در کشور داریم، گفت: 130 هزار کیلومتر راه روستایی هم در کشور وجود دارد که ارزش ساخت این راه ها بدون حساب ارزش تملک شاید به بیش از 200 هزار میلیارد تومان برسد.

وی با بیان اینکه بخشی از حوادث جاده ای ناشی از مشکلات راه ها است، اظهار داشت: اگر 600 میلیارد تومان بودجه سازمان را با احتساب حقوق استانی کارکنان و بودجه استانی در نظر بگیریم هزار میلیارد تومان بودجه می شود که در اختیار راهداری قرار دارد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه در سال های اخیر قیمت قیر رشد فزاینده ای داشت که می توان تاثیر آن را در آسفالت جاده ها مشاهده کرد، افزود: آسفالت جاده ها از 23 میلیون تن در سال گذشته به 10 میلیون تن رسید که در آینده جاده ها را با وضعیت بحرانی مواجه می کند.

کشاورزیان با تاکید بر اینکه استانداری ها بیشتر به مقوله راهداری توجه کنند، گفت: باید به جای ساخت یک کیلومتر راه 25 کیلومتر راه را نگهداری کنیم زیرا بی توجهی به نگهداری و توجه به ساخت موجب از بین رفتن 25 کیلومتر در مقابل ساخت یک کیلومتر می شود.

وی با ابراز تاسف نسبت به سهم 90 درصدی حمل و نقل جاده ای و سهم ناچیز راه آهن در حمل و نقل، خاطر نشان کرد: مهمترین موضوع در بخش حمل و نقل اینست که دولت کاری نکند و اجازه دهد که بخش خصوصی به کار خود برسد اما دولت باید مطلوبیت در فضای کسب و کار ایجاد کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه عمر ناوگان جاده ای بدون احتساب کامیون های بدون شناسنامه 20 سال است، گفت: به دنبال این هستیم که عوارض گمرکی کامیون ها را کاهش داده و معافیت های گمرکی برای کامیون ها در نظر بگیریم تا ورودی کامیون به کشور افزایش یابد.

کشاورزیان تصریح کرد: در 5 ماهه ابتدای امسال 490 هزار نفر تلفات جاده ای داشتیم و در سال گذشته تعداد تلفات به 13 هزار نفر در سال رسید که آمار نگران کننده ای است.

وی با اشاره به اینکه 11 میلیون تن ترانزیت در سال گذشته به ثبت رسیده است، گفت: دکتر افندی زاده ظرفیت ترانزیت کشور را 50 میلیون تن اعلام کردند اما ما معتقدیم که 25 میلیون تن است البته باید بررسی شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با انتقاد از اینکه ماندگاری کامیون ها در پایانه ها زیاد است و باید این زمان کاهش یابد، افزود: اتکای من به نیروهای داخل سازمانی است.

همچنین در این مراسم شهریار افندی زاده رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه بیش از 900 میلیون جابجایی در کشور وجو دارد و 600 میلیون تن کالا از جاده ها عبور می کند، گفت: بیش از 80 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی در کشور داریم و بطور متوسط هر خانواده 10 سفر انجام می دهد بنابراین این آمارها نیاز به برنامه ریزی دارد.

وی با بیان اینکه 2500 ماشین آلات جدید وارد ناوگان راهداری شده است، افزود: میزان ترانزیت جاده ای از 5 میلیون و 600 هزار تن به 11 میلیون و 600 هزار تن رسیده است و تا 50 میلیون تن می توانیم ظرفیت ایجاد کنیم.