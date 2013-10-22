150 پروژه و برنامه در آموزش و پرورش استان سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید عصر سه شنبه به مناسبت هفته گرامیداشت پیوند اولیا و مربیان در جمع دانش آموزان و خانواده های ایشان در محل سالن همایش های دبیرستان دخترانه شاهد دامغان با اشاره به اجرای 150 پروژه و برنامه طی دو سال گذشته در اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: برای نخستین بار و در کنکور سراسری امسال 190 نفر از دانش آموزان استان موفق به کسب رتبه زیر دو هزار شدند که نسبت به جمعیت از رشد 33 درصدی برخوردار بوده است.

وی همچنین به بحث هوشمند سازی مدارس در سطح استان سمنان اشاره داشت و افزود: در دو سال گذشته تعداد مدارس هوشمند در سطح استان 9 مدرسه بود که اکنون به 300 مدرسه افزایش پیدا کرده است.

6440 نفر در استان سمنان عضو انجمن اولیا و مربیان هستند

دبیر شورای آموزش و پرورش استان سمنان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 36 هزار شهید دانش آموز و پنج هزار شهید فرهنگی به بحث تعلیم و تعلم در سطح مدارس پرداخت و اظهار داشت: خانواده و مدارس نقش مهم و اساسی در تربیت دانش آموزان برعهده دارند.

وی تصریح کرد: ساختار روحی، فکری و علمی دانش آموزان در سطح مدرسه شکل می گیرد و باید برای تقویت تعامل و همکاری مدرسه و خانواده بیش از گذشته تلاش کرد.

بنائیان سفید با بیان اینکه شش هزار و 440 نفر از اولیا دانش آموزان در 805 مدرسه عضو انجمن اولیا و مربیان هستند، گفت: هدف از تشکیل این انجمن کشف استعداد اولیا و تشکیل اتاق فکر جهت تعامل و همکاری با مدارس بوده که خوشبختانه سمنان به عنوان استانی برتر در زمینه تعامل و همکاری اولیا با مدارس شناخته شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: اولیا تعامل و همکاری خود با مدارس را تقویت کنند و مدارس را در رسیدن به رشد و توسعه علمی و فرهنگی دانش آموزان یاری دهند.

در این مراسم معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان و رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان سمنان ، فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان محلی دامغان نیز حضور داشتند.

هفته پیوند اولیا و مربیان از 24 تا 30 مهر ماه است.