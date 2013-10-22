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۳۰ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۰۶

حجت الاسلام واحدی:

باید از ظرفیت خیرین جهت احیای موقوفات شهمیرزاد استفاده شود

باید از ظرفیت خیرین جهت احیای موقوفات شهمیرزاد استفاده شود

سمنان – خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بر استفاده از ظرفیت خیرین جهت احیای موقوفات شهمیرزاد تاکید کرد و گفت: بقاع متبرکه این شهر جهت ارائه خدمات رفاهی فرهنگی به توریست ها موقعیت مناسبی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی عصر سه شنبه در جلسه هم اندیشی با امام جمعه، شهردار و اعضای شورای شهر شهمیرزاد در محل دفتر امام جمعه این شهر اظهار کرد: با توجه به موقعیت ویژه شهمیرزاد به عنوان منطقه نمونه گردشگری لازم است تا با استفاده از ابزارهای مناسب نسبت به عمران و آبادانی موقوفات اقدام شود.

وی بقاع متبرکه شهمیرزاد را اماکنی مناسب جهت ارائه خدمات رفاهی فرهنگی به توریست ها عنوان کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به لزوم توسعه گردشگری مذهبی گفت: بقاع متبرکه شهمیرزاد از توان بالایی جهت ترویج این نوع گردشگری برخوردار است.

واحدی یکی از نیازهای اولیه بقاع متبرکه را تهیه طرح جامع عنوان کرد و افزود: این مهم در تهیه طرح جامع شهمیرزاد مد نظر قرار گیرد.

امام جمعه شهمیرزاد نیز در این جلسه وقف را مصداق بارز احسان ذکر کرد و اظهار داشت: با نگاه دقیق به عملکرد موقوفات می بینیم این سنت حسنه خدمات خوبی در حوزه های فرهنگی و عمرانی کشور ارائه کرده است.

حجت الاسلام سید داوود احمد پناه وجود موقوفات متعدد در شهمیرزاد را نشانه اعتقادات قلبی مردم شهمیرزاد از دیر باز دانست و تصریح کرد: تعداد زیادی از خیرین شهمیرزادی آمادگی خود را جهت مشارکت در عمران و آبادانی موقوفات این شهر اعلام کرده اند.

کد مطلب 2160746

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