باید از ظرفیت خیرین جهت احیای موقوفات شهمیرزاد استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی عصر سه شنبه در جلسه هم اندیشی با امام جمعه، شهردار و اعضای شورای شهر شهمیرزاد در محل دفتر امام جمعه این شهر اظهار کرد: با توجه به موقعیت ویژه شهمیرزاد به عنوان منطقه نمونه گردشگری لازم است تا با استفاده از ابزارهای مناسب نسبت به عمران و آبادانی موقوفات اقدام شود.

وی بقاع متبرکه شهمیرزاد را اماکنی مناسب جهت ارائه خدمات رفاهی فرهنگی به توریست ها عنوان کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به لزوم توسعه گردشگری مذهبی گفت: بقاع متبرکه شهمیرزاد از توان بالایی جهت ترویج این نوع گردشگری برخوردار است.

واحدی یکی از نیازهای اولیه بقاع متبرکه را تهیه طرح جامع عنوان کرد و افزود: این مهم در تهیه طرح جامع شهمیرزاد مد نظر قرار گیرد.

امام جمعه شهمیرزاد نیز در این جلسه وقف را مصداق بارز احسان ذکر کرد و اظهار داشت: با نگاه دقیق به عملکرد موقوفات می بینیم این سنت حسنه خدمات خوبی در حوزه های فرهنگی و عمرانی کشور ارائه کرده است.

حجت الاسلام سید داوود احمد پناه وجود موقوفات متعدد در شهمیرزاد را نشانه اعتقادات قلبی مردم شهمیرزاد از دیر باز دانست و تصریح کرد: تعداد زیادی از خیرین شهمیرزادی آمادگی خود را جهت مشارکت در عمران و آبادانی موقوفات این شهر اعلام کرده اند.