مصاف سخت گسترش فولاد برابر نفت با انگیزه/ آبی ها چشم انتظار هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم و ماقبل پایانی نیم فصل اول رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز جمعه سوم آبان با انجام دو دیدار پیگیری می شود که در یکی از این بازی ها تیم گسترش فولاد تبریز به دیدار تیم نفت تهران خواهد رفت.

گسترش فولاد که هفته گذشته دومین شکست متوالی اش را تجربه کرد و پس از باخت خانگی به سایپا، در انزلی مغلوب ملوان شد، این هفته کار سختی را برای جبران دو شکست قبلی اش پیش رو دارد چراکه حریف آبی پوشان تبریزی تیمی قدرتمند به نام نفت تهران است که توانسته یقه دیگر مدعیان را گرفته و حتی در ردیف بالانشینان جدول قرار بگیرد.

گسترش فولاد اما برای دیدار با نفت تهران از امتیاز میزبانی برخوردار خواهد بود. به واسطه برگزاری این بازی در یک روز تعطیل، پیش بینی می شود تعداد تماشاگر بیشتری نسبت به بازی های قبلی گسترش فولاد در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز حضور پیدا کنند. از طرفی بازی هفته چهاردهم تیم تراکتورسازی که برابر استقلال خوزستان در اهواز خواهد بود، در روز یکشنبه به انجام خواهد رسید و این موضوع نیز می تواند در تعداد تماشاگران بازی گسترش فولاد و نفت تهران تاثیرگذار باشد.

شاگردان خطیبی پیش از این و بخصوص در دیدار خانگی برابر ذوب آهن نشان دادند که از حضور هواداران در ورزشگاه تاثیرپذیری مثبتی دارند و می توانند بازی خوبی انجام داده و نتایج مطلوبی کسب کنند. با این حال آبی های تبریز امیدوارند تا با حمایت دوستداران فوتبال تبریز بتوانند از سد حریف چغر خود نفت تهران عبور کرده و به شکست های اخیر خود پایان دهند. البته باشگاه گسترش فولاد برای تسهیل حضور هواداران در ورزشگاه، سرویس دهی از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی هم ترتیب داده تا آنها به راحتی بتوانند در ورزشگاه حضور یابند.

تیم گسترش فولاد اگرچه دو بازی قبلی خود را باخته اما با این حال فوتبال خوبی همچون دیگر بازی هایش در فصل جاری به نمایش گذاشته است. فارغ از دقایق زیادی از دیدار با سایپا که خود خطیبی هم نسبت به بازی ضعیف بازیکنانش معترف بود، در دیگر بازی ها حتی دیدار با ملوان در انزلی تیم گسترش فولاد بازی به مراتب بهتری انجام داد اما نتیجه ای متفاوت گرفت. خیلی ها معتقدند که گسترش فولاد یکی از روان ترین و چشم نواز ترین فوتبال های لیگ برتر را بازی می کند و شاید همین امر هم موجب شده تا این تیم تعداد هوادارانش را بیشتر از گذشته کند.

دیدار با نفت تهران اما سختی های خاص خود را برای تیم گسترش فولاد دارد. به جرات می توان گفت نفت با هدایت فنی یحیی گل محمدی یکی از فنی ترین و تاکتیکی ترین تیم های لیگ سیزدهم است که توانسته همراه با کسب نتایج خوب، بازی های زیبایی به نمایش گذاشته و فوتبالی متفاوت از خیلی تیم های لیگ برتری ارائه دهد. بالطبع قرارگیری در مقابل چنین حریفی، برای هر تیمی سخت است و این موضوع را سایر تیم های مقابل نفت هم تجربه کرده اند. کما اینکه هفته گذشته تیم استقلال برابر شاگردان گل محمدی در دیداری که یک گل استثنایی هم به همراه داشت، به سختی صاحب یک امتیاز شد. پیش از این نیز تیم فولاد خوزستان صدرنشین در خانه خود دو بر یک مغلوب نفت تهران شده و تراکتورسازی با سختی زیاد موفق به شکست یک بر صفر این تیم در تبریز شده است.

فوتبالی که تیم نفت به نمایش می گذارد، ترکیبی از فوتبالی فیزیکی و فنی است و بازیکنانی که در این تیم توپ می زنند، چنین خصوصیاتی را دارند. نفت دروازه بانی دارد که در دیدار برابر استقلال یکی از بهترین های میدان بود و چند موقعیت خطرناک از بازیکنان حریف گرفت. در خط دفاعی تیم نفت وریا غفوری را در سمت راست دارد که توانست یکی از زیباترین گلهای تاریخ لیگ برتر را هفته گذشته وارد دروازه مهدی رحمتی کند. بهمن کامل بازیکن تبریزی و سابق تیم ماشین سازی در قلب خط دفاعی نفت بازی می کند که توانسته به مدافعی قابل اعتماد و مستحکم تبدیل شود. وحید حمدی نژاد و محمد امین حاج محمدی نیز از دیگر عناصر خط دفاعی این تیم هستند که با دیگر نفرات این خط هماهنگی کاملی دارند. دریافت 11 گل در 13 دیدار نشان دهنده سیستم دفاعی خوب تیم نفت است و این تیم را در بین سه تیم برتر از نظر خط دفاعی قرار داده است.

نفتی ها در خط هافبک علیرضا عزتی، مرتضی پور علی گنجی و حسین ابراهیمی را دارند که جزو خوب های این تیم به شمار می آیند. روی نیمکت نفت هم بازیکنی مثل رسول نوید کیا می نشیند که هر موقع به میدان آمده، توانسته بازی تاثیرگذاری انجام دهد. این بازیکن اگرچه به خوبی محرم، برادر خود بازی نمی کند اما سانترهای خطرناک رسول جزو شاخصه های بارز این بازیکن خلاق است.

تیم تحت هدایت گل محمدی اما در خط حمله بازیکنان گلزن و خطرناکی دارد که این تیم را صاحب سومین خط حمله لیگ کرده است. زدن 16 گل، آماری است که خط حمله تیم نفت در 13 بازی بر جای گذاشته است. رضا نوروزی، مهرداد اولادی، محمد نزهتی و وحید امیری از عناصر ثابت و ذخیره خط حمله تیم نفت به شمار می آیند که می توانند برای هر حریفی خطرناک ظاهر شوند.

نفراتی که از آنها اسم برده شد، در واقع ترکیب اصلی و نفرات شاخص تیم نفت تهران محسوب می شوند که به احتمال زیاد در دیدار برابر گسترش فولاد به میدان خواهند رفت.

نکته مشترکی که دو تیم گسترش فولاد و نفت تهران دارند، وجود بازیکنان شوتزن در ترکیب دو تیم است. شوت های وحشتناک رسول علیزاده در تیم گسترش فولاد که در این فصل توام با گل های به یادماندنی بود، می تواند یکی از تاکتیک های رسیدن به گل از سوی آبی پوشان باشد و در سوی مقابل تیم نفت بازیکنانی مثل علیرضا عزتی، احمد آل نعمه و حتی وریا غفوری را دارد. گل رویایی غفوری به استقلال که هفته گذشته توسط این بازیکن سابق شهرداری تبریز به ثمر رسید، گلی بود که به این زودی ها از اذهان طرفداران فوتبال پاک نخواهد شد و محسن فروزان باید تلاش کند در دیدار با نفت اشباهاتش را به حداقل برساند تا شریک مهدی رحمتی در خوردن گل های 50 متری نباشد و خاطره دریافت گل 60 متری از دیوسالار بازیکن تیم پیکان را زنده نکند.

هم اکنون تیم گسترش فولاد تبریز با 16 امتیاز در رده هشتم جدول ایستاده و تیم نفت تهران با 22 امتیاز چسبیده به تیم های تراکتورسازی و سپاهان 23 امتیازی در جایگاه پنجم ایستاده است. پیروزی تیم گسترش فولاد در این بازی می تواند در بهترین شرایط این تیم را به رده ششم جدول برساند و برد تیم نفت در تبریز چنانچه با توقف سایر مدعیان در هفته چهاردهم همراه باشد، این تیم را تا یک قدمی صدرجدول بالا خواهد برد. همین عامل می تواند انگیزه ای مضاعف برای تیم نفت تهران به دنبال داشته و این تیم را برای پیروز شدن در تبریز مصمم تر کند.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و نقت تهران از چارچوب بازی های هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 15:30 روز جمعه سوم آبان در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام خواهد رسید.