امام علي (ع) بايد به عنوان يك الگو براي جامعه ورزش باشد

به گزارش خبرگزاري مهر، حسن صادقلو عصر امروز در نشست صميمي با جامعه ورزش استان به مناسبت هفته ورزش و تربيت بدني افزود: بايد تمام مباحث ديني از اسلام و ائمه اطهار سرلوحه كار انسانها قرار گيرد و به طور قطع ورزشكاران نيز بايد همواره در اين امر كوشا باشند.

وي ادامه داد: امروزه به ورزش از مناظر مختلف نگاه مي شود يك نگاه به ورزش جزيي و نگاه ديگر ركني است.

به گفته وي، نگاه به ورزش جزيي در اندام مديريتي نيست بلكه ركني در نظام است و تمام نظام ها اگر نگاه خود را اينگونه تنظيم كنند در دراز مدت شاهد توسعه ورزش خواهيم بود.

وي اظهار داشت: كساني كه ورزش را جزيي نگاه مي كنند به ورزش ظلم كرده اند و هم كه به مفهوم علمي به ورزش نگاه كرده اند نيز باز تمام ظرفيت را در ورزش نديده اند، بلكه به ورزش بايد به صورت علمي و به مفهوم عام توجه شود.

استاندار جديد در خصوص تغييرات مثبت در نگاه به ورزش استان ابراز اميدواري كرد و افزود: به مقوله ورزش بايد به عنوان يك سند چشم انداز و يك افق نگاه كرد.

صادقلو در اهميت ورزش گفت: در مقوله امنيت، فرهنگ و اجتماع، ورزش ديده مي شود و اين در حالي است كه هريك از اين مقوله ها براي شكل گيري جامعه بسيار ضروري است از اينرو به اهميت ورزش در جامعه پي مي­بريم.

گفتني است نشست جامعه ورزش و استاندار گلستان با حضور روساي هيات استان، نايب رئيسان استان و رئيس ادارات تربيت بدني شهرستان­ها در سالن اجتماعات استانداري برگزار شد.