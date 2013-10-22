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۳۰ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۲۷

مخالفان تونس فردا تظاهرات برگزار می کنند

مخالفان تونس فردا تظاهرات برگزار می کنند

جبهه نجات ملی تونس که شامل گروههای مخالف می شود از مردم خواست که در تظاهراتی که فردا برگزار می شود مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، جبهه نجات ملی تونس که شامل همه طیفهای مخالفان تونسی است از مردم خواست که چهارشنبه(فردا) تظاهرات برگزار کنند.

در بیانیه این جبهه آمده است: ما از همه مردم می خواهیم در مخالفت با ادامه بحران در تونس دست به تظاهرات بزنند.ما خواستار استعفای دولت و انتخاب دولت شایسته سالار برای نجات کشور و فراهم آوردن بستر لازم برای برگزاری انتخابات آزاد،دموکراتیک و شفاف هستیم.

جبهه نجات ملی،جنبش النهضه را متهم به تعلل در گفتگوها با هدف به بن بست کشاندن گفتگوی ملی و ادامه سلطه خود بر تونس متهم کرد.

در این بیانیه جبهه نجات ملی، تاریخ 23 اکتبر(یکم آبانماه) زمان برگزاری تظاهرات در خیابان حبیب بورقیبه همزمان با تظاهرات دیگری در مقابل وزارت کشور اعلام شده است.

کد مطلب 2160756

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