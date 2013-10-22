پژوهش هاي كاربردي در حوزه امنيت موجب رشد و پويايي نيروي انتظامي می شود/ كشف 900 تن چاي تاريخ مصرف گذشته درلنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار ستاد كامراني صالح عصر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران رويكرد پليس را رويكرد جامعه محوري و دانش محوري دانست و افزود: تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي پليس نتيجه تعامل پليس با مراكز علمي و دانشگاهي و استادان مجرب است.

وی همچنین كميت و كيفيت تحقيقات انجام گرفته و در حال اجرا در حوزه مطالعاتي و جغرافيايي را در پيشبرد ماموريت هاي محوله در جانشین نیروی انتظامی گیلان گفت: پليس از همه طرح ها و ايده هاي نويي كه به ارتقا امنيت استان كمك كند، استقبال مي كند.

كشف 900 تن چاي تاريخ مصرف گذشته در لنگرود

وی ادامه داد: ماموران پليس آگاهي لنگرود در راستاي طرح مبارزه با قاچاق كالا 900 تن چاي تاريخ مصرف گذشته را در يك كارخانه چاي كشف كردند.

کامرانی صالح اظهارداشت: با اظهار نگراني چايكاران مبني بر قيمت پائين چاي و عرضه چاي نامرغوب در شهرستان لنگرود، موضوع مورد رسيدگي ماموران مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين فرماندهي قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در بررسي هاي خود از قاچاق چاي در اين شهرستان اطمينان حاصل و در نتيجه به همراه نماينده شبكه بهداشت و نماينده صنعت و معدن و تجارت ازچند واحد توليدي و صنعتي بازديد به عمل آورده و در اين راستا موفق به كشف 900 تن چاي تاريخ مصرف گذشته از يك كارخانه چاي شدند.

جانشین پلیس گیلان چاي مكشوفه را چاي سنواتي اعلام کرد و اذعان داشت: مقدار 600 تن از چاي مورد كشف توسط صاحب كارخانه طي چند روز گذشته فرآوري (خشك ، غربال وكيسه گيري) شده و آماده عرضه به بازار بود.

وی در ادامه با اعلام اينكه چاي سنواتي، چاي تاريخ مصرف گذشته و غير قابل استفاده خوراكي براي انسان است، بيان داشت: اين كارخانه در حال حاضر پلمپ و پرونده متخلف برای سير مراحل قانوني به مراجع قضايي ارسال شد.

دو حادثه رانندگي و 8 نفر كشته در 24 ساعت

کامرانی صالح گفت: برخورد يك دستگاه سمند با كاميون باعث كشته شدن چهار نفر در محور شهرستان تالش شد.

وی افزود: شب گذشته يك دستگاه سمند كه رانندگي آن را جواني 22 ساله بر عهد داشت و به همراه سه نفر سرنشين جوان ديگر از مسير پيچ كلو واقع در محور شهرستان تالش در حركت بود و به دلیل تجاوز به چپ راننده ناشي از سبقت غير مجاز به سمت مخالف منحرف مي شود كه در همين حين با يك دستگاه كاميون كشنده ولوو برخورد مي­كندكه دراثر شدت برخورد متاسفانه هر چهار سرنشين سمند دردم فوت مي کنند.

جانشین پلیس گیلان از تصادف منجر به فوت ديگري نيز خبر داد و بيان داشت: حوالي ساعت چهار صبح روز گذشته يك دستگاه كاميون بنز كه از مسير سنگر به سمت كوچصفهان شهرستان رشت درحال حركت بود كه به دليل انحراف به چپ ناشي از خستگي و خواب آلودگي راننده كاميون به مسير مخالف منحرف شده و در همين حين با يك دستگاه سواري پرايد با چهار نفر سرنشين به شدت برخورد مي کند كه تمامي سرنشينان خودروي پرايد به دلیل شدت حادثه در دم جان باختند.

وی همچنین نقاط مشترك اين دو حادثه را وقوع آن را در زمان تاريكي هوا و انحراف و تجاوز به چپ در جاده دوطرفه اعلام و به رانندگان توصيه کرد: از تجاوز و سبقت غير مجاز در راه هاي دوطرفه اكيدا خودداري و حتي المقدور از رانندگي شبانه و طولاني مدت پرهيز كنند.

پلمپ 5 واحد صنفي متخلف در شهرستان سياهكل

کامرانی صالح گفت: در راستاي اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي و نظارت بر واحدهاي صنفي، ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومي اين شهرستان طرح بازديد از واحدهاي صنفي را به مرحله اجرا در آوردند.

وی افزود: ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومي اين شهرستان در اجراي اين طرح پنج واحد صنفي متخلف را به علت فعاليت غير قانوني و عدم توجه به قوانين و ضوابط ابلاغي پلمپ كردند.

جانشین پلیس گیلان تصريح کرد: در اين طرح همچنين به چهار واحد صنفي اخطار كتبي پلمپ و به 10 مورد نيز تذكر شفاهي داده شد.

وی همچنین با اعلام آمادگي پليس براي برخورد قاطع با اصناف متخلف از مردم اين شهرستان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفي، مراتب را از طريق شماره تلفن 110 با پليس در ميان بگذارند.

اعزام مشمولان فوق ديپلم و بالاتر به مراكز آموزشي در گيلان

کامرانی صالح گفت: مشمولان فوق ديپلم و بالاتر كه موعد اعزامشان چهارشنبه اول آبان ماه امسال است بايد برای اعزام به مراكز آموزش راس ساعت هفت این روز در معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان واقع در رشت، بلوار خليج فارس و جنب اداره منابع طبيعي حضور داشته باشند.

وی در ادامه به ماده 58 قانون وظيفه عمومي اصلاحي 22 آبان ماه سال 90 اشاره کرد و افزود: طبق اين قانون براي مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان تا سه ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت و مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنها بيشتر از سه ماه باشد شش ماه اضافه خدمت لحاظ خواهد شد.

جانشین نیروی انتظامی گیلان اظهار داشت: مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنها بيش از يكسال باشد، علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، فراري محسوب و به مراجع قضایي معرفي مي شوند.

وی همچنین با بيان اينكه در اجراي دستورالعمل صادره از سازمان وظيفه عمومي ناجا، سربازان متاهل بعد از سپري کردن دوره آموزش رزم مقدماتي، ادامه خدمت خود را در استان محل سكونت سپري خواهند كرد، یادآورشد: مشمولان متاهلي كه مركز آموزش آنان خارج از استان تعيين شده است مي توانند قبل از تاريخ اعزام خود به معاونت وظيفه عمومي مراجعه تا با هماهنگي سازمان وظيفه عمومي ناجا و در صورت وجود مركز آموزش در داخل گیلان، نسبت به تغيير مركز آموزش آن به استان اقدام شود.