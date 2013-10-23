به گزارش خبرنگار مهر، سپاهان بعد از کسب تساوی در دیدار با سایپای البروز، روز پنجشنبه هفته جاری به مصاف ملوان بندر انزلی می‌رود و برای این بازی هیچ بازیکن مصدوم یا محرومی ندارد.

طلایی‌پوشان که در دیدار با سایپا محمد غلامی، مهاجم 5 گله خود را به دلیل محرومیت و سه اخطاره بودن در اختیار نداشتند، در این بازی می‌توانند از غلامی استفاده کنند.

تیم اصفهانی همچنین برای این بازی هیچ بازیکن مصدومی نیز ندارد و مصدومیت بازیکنان این تیم برطرف شده و همه بازیکنان برای بازی آماده هستند.

یعقوب کریمی و آرش افشین دو بازیکن مصدوم سپاهان در بازی‌های اخیر تیم اصفهانی برای سپاهان به میدان رفته‌اند و کریمی در دیدار با سایپا از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان رفت.

سپاهان در روزهای گذشته همه روزه در ورزشگاه فردوس اصفهان به تمرین می‌پرداخت و آخرین تمرین طلایی‌پوشان پیش از دیدار با ملوان بندر انزلی عصر روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

محرم نویدکیا و جواهیر سوکای، دو بازیکن مصدوم سپاهان که از ابتدای فصل نتوانسته‌اند در ترکیب سپاهان بازی کنند، همچنان زیر نظر پزشکان تیم فعالیت‌های درمانی خود را انجام می‌دهند.

دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و ملوان بندر انزلی از ساعت 15:30 روز پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.