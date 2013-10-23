تعريض و ترافيك دو مشكل اصلي علي آبادكتول است

سيدمجتبي شريعتي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجراي طرح جامع و توجه به بخش خصوصي و سرمايه گذاري و همچنين بافت فرسوده شهر و گردشگري مباحثي هستند كه مي بايست براي آنها برنامه ريزي شود.

وي ادامه داد: شهرداري محل كار، تلاش، سازندگي و رشد و توسعه است و نمي توان به اعتبارات استاني و ملي متكي بود بلكه بايد با بهره گيري از خرد جمعي و راه كارهاي مناسب كسب درآمد پايدار برنامه ريزي و اجرا كنيم.

وي اضافه كرد: طرح جامع، تعريض، حل مشكل ترافيك و گردشگري و همچنين توجه به بخش خصوصي، سرمايه گذاري و بافت فرسوده را از الويت هاي كاري شهرداري علي آباد است.

شهردار علي آباد كتول خاطر نشان كرد: با همفكري و تعامل با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، مسئولان و نگاه همه جانبه به شهر و همگرايي اعضاي شورا و بهره گيري از خرد جمعي تلاش مي كنيم سومين شهر بزرگ استان را به نقطه مطلوب نزديك تر كنيم.