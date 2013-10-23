صادرات فرش تركمن از گمركات گلستان انجام نمي شود

حمید دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به ميزان صادرات گلستان در شش ماهه اول سال 92 افزود: با وجود تمام مشكلات در بخش توليد در شش ماهه نخست سال طبق برنامه هاي پيش بيني شده از گلستان صادرات داشته ايم كه اميدواريم تا پايان سال حجم صادرات گلستان بيشتر از گذشته افزايش يابد.

وي ادامه داد: در جهت توسعه صادرات برگزاري دو ميز تجاري يكي با كشور تركمنستان و قزاقستان به ميزباني اتاق بازرگاني گرگان برگزار مي شود.

دامغاني همچنين درباره نوع محصولات صادراتی و کشورهای عمده طرف معامله با تجار گلستاني خاطر نشان كرد: کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، عراق، افغانستان، روسیه و ازبکستان از طرف های اصلی تجار گلستان هستند.

به گفته وي عمده محصولات صادراتی استان آهن آلات، موادغذایی، مصنوعات پلاستیکی، گل و گیاه، پلی اتیلن، مرغ، رب گوجه فرنگی، مرکبات، سیمان و ... است که به بازارهای همسایه صادر می شود.

رییس اتاق بازرگانی گرگان با توجه به تحقق هدف صادرات 300 میلیون دلاری در سال 91، آن را به فال نیک گرفت و گفت: هدف گذاری سال 92 مبلغ 350 میلیون دلار است که امیدواریم با حمایت دولت و همت بخش خصوصی محقق شود.