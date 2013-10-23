شناسایی 77 مورد مالاریا مثبت در هرمزگان/کاهش محلی بیماری 60 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکاری در نشست كميته علمي حذف بيماري مالاريا گفت: با استقرار كميته علمي حذف بيماري مالاريا در دانشگاه موفقيت هاي چشمگيري در برنامه حذف صورت گرفته كه مي توان به دستاورد 18 ماهه بدون انتقال محلي فالسيپاروم در استان هرمزگان اشاره كرد.

شكاري افزود: از اوايل سالجاري تا 30 مهر ماه سالجاري 77 مورد مالاريا مثبت در كل استان هرمزگان گزارش شده كه هفت مورد فالسيپاروم و70 مورد ويواكس بوده است.

شكاري با اشاره به اينكه از اين آمار 77 مورد مثبت بيماري مالاريا در كل استان فقط 13 مورد انتقال محلي است، اظهار كرد: اتباع غير مجاز همچنان از چالش هاي برنامه حذف بيماري مالاريا در استان هرمزگان است به طوري كه 64 مورد آمار مثبت بيماري مالاريا مربوط به اتباع پاكستاني و افغاني است.



وي ياد آور شد: خوشبختانه با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در حوزه آموزش ، بهداشت و درمان در استان هرمزگان با كاهش 50 درصدي موارد مثبت در كل استان مواجه هستيم و در موارد انتقال محلي 60 درصد كاهش داشته ايم.

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان بر اساس برنامه ملي حذف مالاريا با جديت به دنبال حذف اين بيماري در سراسر استان هرمزگان است.