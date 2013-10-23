کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به کتاب های جدید تجهیز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رشید در دومین جلسه ستاد ساماندهی پانزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را مسوول برگزاری مراسم انتخاب دهمین کتاب سال دانست و ادامه داد: به منظور ارایه بن های کتاب به دانش آموزان، دانشجویان و اساتید غرفه هایی در نمایشگاه تعبیه شده که با دریافت کارت شناسایی اقدام به صدور بن خواهد کرد.

وی بیان کرد: اختصاص غرفه هایی به منظور برگزاری نشست های تخصصی و توسعه فرهنگ کتابخوانی، دفاع مقدس، عفاف و حجاب و تهاجم فرهنگی از اقدامات مثبتی ست که در این دوره از نمایشگاه اجرایی خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نقش صدا وسیمای استان جهت معرفی نمایشگاه به مخاطبان و ترویج فرهنگ کتاب خوانی را مهم ارزیابی کرد و گفت: هماهنگی های لازم با سیمای خراسان رضوی جهت معرفی نمایشگاه و پخش ویژه برنامه هایی در این رابطه انجام شده است.

وی ادامه داد: مطبوعات و سایر رسانه ها نیز تاثیر زیادی در راستای معرفی نمایشگاه و گسترش فرهنگ توجه به کتاب و کتابخوانی دارند.

رشید بر زمینه سازی جهت حضور دانش آموزان و دانشجویان در نمایشگاه تاکید کرد و افزود: اطلاع رسانی گسترده به این قشرها و ارایه بن های تخفیف کتاب از جمله اقداماتی ست که در این راستا صورت گرفته است.

وی سازمان اتوبوسرانی مشهد را مسئول ارایه خدمات مطلوب در زمینه حمل و نقل به بازدیدکنندگان از نمایشگاه دانست و بیان کرد: در همین راستا اختصاص سرویس های ویژه تا ساعت 22 در دستور کار قرار دارد.

سعید سرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی به افتتاح این نمایشگاه در تاریخ سوم آبان اشاره کرد و گفت: در این دوره از نمایشگاه 700 ناشر داخلی و 20 ناشر خارجی از 23 کشور جهان حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: امسال 350 غرفه به کتاب های عمومی و مذهبی، 74 غرفه به کودک و نوجوان، 175 غرفه به کتاب های دانشگاهی و کمک اموزشی و پنج غرفه به انتشارات الکترونیکی اختصاص یافته است