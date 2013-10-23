اتحادیه اروپا و ترکیه مذاکرات الحاق را از سرمی گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بعد از سه سال وقفه در مذاکرات آنکارا با بروکسل، اتحادیه اروپا با آغاز مجدد مذاکره با ترکیه برای قبول عضویت این کشور موافقت کرد.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکزامبورگ با آغاز این گفتگوها از ماه آتی میلادی موافق کردند. بر همین اساس، این مذاکرات از تاریخ پنجم نوامبر و در کنفرانسی که در بروکسل برگزار می شود، آغاز خواهد شد.

اتحادیه اروپا در ماه ژوئن با آغاز مذاکرات موافقت کرده بود، اما آغاز تظاهرات در پارک گزی استانبول و به درازا کشیدن آن و همچنین سرکوب این اعتراضات از سوی پلیس، سبب شد تا انجام گفتگوها به تعویق بیفتد.

به نوشته الجزیره، مذاکرات ماه آتی به تحولات منطقه ای، و همچنین بخشی از 35 فصل موارد اصلاحی مورد نظر اتحایه اروپا که ترکیه برای عضویت در بروکسل باید آنها را انجام دهد، اختصاص خواهد داشت.

"اگمن باغیش" وزیر امور اروپای ترکیه درباره این توافق گفت : از سرگیری مذاکرات دیرهنگام بوده اما یک تحول مثبت است.

باغیش در مورد انتظارات ترکیه از اتحادیه اروپا برای مذاکرات ماه آینده گفت : امیدوارم اعضای اتحادیه اروپا بخش یونانی نشین قبرس را متقاعد کنند تا با رفع موانع امکان گفتگو در مورد بندهای اصلاحی مورد نظر بروکسل را فراهم کند.

تنش های موجود میان ترکیه و بخش یونانی نشین قبرس سبب شده تا دو بند از 35 بند اصلاحی مورد نظر اتحادیه اروپا بدون رسیدن به نتیجه ای خاص رها شود.

مذاکرات جدی ترکیه با بروکسل برای پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2005 میلادی یعنی همان سالی که کرواسی این مذاکرات را آغاز کرد شروع شد. کرواسی در سال جاری توانست به اتحادیه اروپا بپیوندد، اما ترکیه همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد.

ترکیه در سال ۲۰۰۵ مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کرد. این کشور ۱۸ سال پیش از آغاز آن مذاکرات یعنی در سال ۱۹۸۷ میلادی برای پیوستن به اتحادیه اروپا درخواست داده بود.

در سالهای گذشته مجموعه ای از موارد، روند بررسی عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را کند کرد. این موارد عبارت است از اختلافات با قبرس، مخالفت اعضای کلیدی اروپا یعنی آلمان و فرانسه، نحوه تعامل دولت آنکارا با اقلیت های قومیتی و مشخصا کردها و سرکوب اعتراضها در ترکیه.