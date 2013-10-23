طرح های پژوهشی و تحقیقات کاربردی در فیروزه حمایت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار فیروزه گفت: حمایت از طرح های پژوهشی و تحقیقات کاربردی دانش آموزان، دانشجویان و مدیران خلاق در زمینه های مختلف به طور ویژه از سوی فرمانداری دنبال می شود

محمد رضا حاجی زاده در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان فیروزه با بیان این که تمام دستگاه های اجرای شهرستان بایستی در زمینه تحقق حماسه ی اقتصادی تلاش کنند، گفت: در این راستا حمایت از طرح های پژوهشی و تحقیقات کاربردی دانش آموزان، دانشجویان و مدیران خلاق در زمینه های مختلف به طور ویژه از سوی فرمانداری حمایت

می شود.

وی حمایت از طرح های علمی را گام نخست در تحقق توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرستان دانست و ابراز امیدواری کرد: این اقدام موجبات شتاب گرفتن روند توسعهی متوازن و به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه ی فیروزه را فراهم آورد.

وی تحقیق و پژوهش را رمز رسیدن به توسعه پایدار و حرکت در مسیر جهاد اقتصادی دانست.

افزایش رشته های دانشگاهی در مراکز آموزش عالی کاشمر

فرماندار کاشمر با اشاره به فضای علمی موجود در شهرستان خواستار تصویب افزایش رشته های دانشگاهی شد.

مهدی فروزان در مراسم معارفه رییس مرکز آموزش عالی کاشمر اظهارداشت: با وجود مراکز آموزشی مختلف در کاشمر شامل دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده پرستاری و مرکز آموزش عالی، این شهرستان با سرعت فزاینده ای به سمت توسعه علمی و کاربردی شدن این علوم حرکت می کند.

فروزان با اشاره به اصول 14 گانه سند توسعه شهرستان اظهار داشت: در همین راستا تاکنون جلسات هم اندیشی فعالان بخش های کشاورزی، باغداری، آب و خاک و صنایع تبدیلی به منظور دخالت دادن نظرات محققان و اساتید دانشگاه برای حل علمی مسایل و بررسی ظرفیت های شهرستان برگزار شده است

وی از برگزاری جلسات ارائه راهکارهای کاربردی وعملیاتی دربخش صنعت در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: تاکنون جلسات هم اندیشی کمک شایانی به رفع مشکلات و برنامه ریزی در جهت توسعه ی بخش های مختلف کرده است.

پرداخت وجه خرید چغندر قند به کشاورزان جوین تسریع شود

فرماندار جوین خواستار پرداخت به موقع وجه خرید چغندر قند از کشاورزان شهرستان توسط تعاونی های روستایی شد.

ابراهیم جدی کار در جلسه کارگروه ساماندهی و هماهنگی خرید چغندر قند با بیان این که با انجام اقدامات صورت گرفته توسط این کارگروه قیمت تضمینی خرید چغندر قند از کشاورزان افزایش یافته است، گفت: در همین راستا تعاونی ها بایستی به منظور تشویق کشاورزان در خصوص پرداخت به موقع مبالغ خرید چغندر به چغندرکاران تلاش کنند.

وی ادامه داد: فرمانداری با هماهنگی دستگاه قضا، با مراکز فاقد مجوزی که مبادرت به خرید چغندر قند شهرستان می کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد.