زاهدان کلانشهری با مشکلات کلان/ قانون شوراها طاووسی که دم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، صدور مجوز های بدون ضابطه و رشد عمودی ساختمان ها در معابری با عرض کمتر از 4 متر و نبود زیر ساخت های لازم در این شهر زاهدان به گونه ای است که حتی بارش باران نیز پس از دقایقی بحران آفرین می شود.

با وجود اینکه شهر زاهدان چهارمین دوره فعالیت شوراهای اسلامی را دربرنامه ریزی و پیگیری عقب ماندگی های گذشته تجربه می کند اما به گفته بسیاری از شهروندان گویا این مشکلات هم چون نسلی به نسل دیگر در شوراها نیز به شورایی دیگرمنتقل می شود.

در این راستا و به منظورپاسخ به سوالات بی شمار شهروندان در خصوص دلایل ناهمگونی در توسعه شهر زاهدان در گفتگو با تعدادی از اعضای شوراهای اسلامی دور نخست تا سوم این شهر ریشه مشکلات موجود را جویا شدیم.

مشکلات شهر زاهدان ناشی از بی برنامگی است

عضو شورای پژوهشی شهرداری زاهدان با بیان اینکه تمامی مشکلات پیش روی شهر زاهدان ناشی از ناهماهنگي و عدم برنامه ريزي توسعه‌اي است گفت: شهر زاهدان در ابتدای پیروزی انقلاب تنها 80 هزار نفر جمعيت را در خود جای داده بود و اگر امروز شاهد بسیاری از تحولات ناهمگون هستیم باید پاسخ آن را در نگاه نادرست برنامه ریزان شهری از همان ابتدا تا کنون جستجو کرد.

دکتر عیسی ابراهیم زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: گسترش فيزيكي شهر ها در دنيا براساس برنامه و اصول وقاعده علمي انجام مي‌شود اما در شهر زاهدان كه اطراف آن فضاي باز بسیاری نیز موجود بوده است و زمين‌ها نيز در تملک شهرداري و منابع طبيعي و ارتش بوده است علی رغم امکان پیاده سازی بهترین الگوی شهری اما این اتفاق نیفتاده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: معتقدم افرادی كه در گذشته مسئول برنامه‌ريزي در حوزه شهري بودند اعتقادي به برنامه‌ریزی و یا اهتمامي برای این کار نداشتند.

وی افزود: در مناطقی مانند خیابان بهشتی به ازاي هر واحد مسكوني قديمي به طور متوسط با 4 نفر ساكن در حال حاضر مجتمع هاي 20 واحدي احداث شده است كه حداقل 50 نفر در آنجا ساكن هستند در حاليكه مي‌گوييم شهرداري گنجايش ارائه خدمات به اين جمعيت را ندارد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه صدور مجوز ها ی ساخت و ساز در دست شهرداري است لذا چرا باید امروز عنوان کنیم که توان ارایه خدمت در این مناطق وجود ندارد؟

وی گفت: شهر زاهدان بر اساس جمعيت فعلی (800 هزار نفر) می بايست در سطح فيزيكي محدودتر از چيزي كه اكنون هست ساماندهي مي‌شد و بسياري از فضاها را به خدمات شهري، آموزشي، بهداشتي، درماني، فضاي سبز و پاركينگ و غيره تبديل كنيم اما شهر را بي‌ضابطه گسترش داديم.

وی گفت: بسیاری از زمین ها در محلات بدون در نظر گرفتن سرانه های لازم تقسیم و خط کشی شده است و در حال حاضر شهرداری در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: صاحب اصلي شهر، شوراي شهر و شهرداري است اما متاسفانه نه شورای شهر برنامه مناسبی در این زمینه ارایه داده است و نه شهرداری مجری خوبی در این راستا بوده است.

لبراهیم زاده ابراز داشت: متاسفانه شركت پيمانكار «شهر و خانه» از 25 الي 30 سال گذشته ساخت تمام شهرهاي استان را در اختيار گرفته است در حالي كه هيچ كدام از طرح‌هاي آن بر مبناي علمي و برنامه ريزي صحیح نبوده است.

وی گفت: به طور مثال طراحي و ساخت و ساز خيابان دانش و منطقه زيباشهر طي سال‌هاي اخير از سوي سازمان مسكن و شهرسازي به این شركت واگذار شد و مشاهده می کنید مجموعه‌ي بزرگ آپارتماني در خیابان دانش ايجاد شد كه اگر ساكنان اين منطقه يك روز صبح بخواهند پياده به سركار بروند در خيابان و در كنار یکدیگر قادر به قدم زدن نیستند.

وی گفت: با وجوداینکه بیشتر این ساختمان ها بعد از سال 1371 ايجاد شده‌اند اما مشاهده می شود که خيابان بزرگمهر از پايين به يك بزرگراه پس از آن به چهل متري، بعد 20متري و در انتها به بن بست رسیده و تمام مي‌شود و يا در منطقه زيباشهر که در كوچه 4متري ساختمان 6 طبقه ساخته شده است از جمله نمونه هایی است که در چارچوب هاي برنامه ريزي شهري اجازه چنين كاري به آن داده نمی شود.

به دنبال پرتقال فروش

وی افزود: دربسیاری از اشکالات موجود وقتی از مجري شهر زاهدان(شرکت شهر و خانه) دلیل مشکلات موجود سوال می شود پاسخ می دهد:« شهرداري، شوراي شهر و استانداري به ما فشار مي‌آورند تا برای افزایش قیمت فلان زمین متعلق به آن دستگاه بلوار از كنارآن زمین عبور کند و وقتی از مسئولان شهرداری می پرسیم این چه منطقی است پاسخ می دهند ما که نبودیم حالا باید در این بین پرتقال فروش را پیدا کرد که چرا این بی برنامگی رخ داده است.

خطر سیل زاهدان را تهدید می کند

عیسی زاده با اشاره به اینکه در طي 20 سال اخير بارندگي شديدي در مركز استان رخ نداده است افزود: به دلیل اینکه بسياري از فضاهاي باز شهري كه قابليت نفوذپذيري باران را دارند توسط واحدهاي تجاري، اداري، مسكوني و صنعتي مسدود و يا محدود شده است در صورت بارندگی شدید يك سوم شهرزاهدان در زير آب مدفون خواهد شد.

وی افزود: شيب شهر زاهدان از غرب و جنوب غرب به سمت شمال و شمال شرق است و حوزه آبگیرشهر، از غرب شهر به طرف گوربند است که زماني تنفس گاه شهر و محل نفوذ پذيري سفره‌هاي آب زيرزميني محسوب می شد اما در حال حاضر در تمام اين منطقه شهرك‌هاي مسكوني متعدد احداث شده و خطر سیل را بالقوه ساخته است.

وی ادامه داد: در حالي كه كمربندي شهر به عنوان آخرين نقطه توسعه ايجاد شده است اما به دلیل تصمیمات غیر منطقی نیمی از شهر بعد از كمربندي واقع شده است.

وی گفت: در مناطق شهرک جهاد و برق نه تنها نفوذپذيري آب را از بين مي‌بريم و سيل را 100 برابر مي‌كنيم بلكه باعث آلودگي آب‌هاي زيرزميني شهر مي‌شويم و چه بسا با نفوذ فاضلاب در آبهاي زيرزميني در آینده با مشکلات بیشتری روبرو شویم و در این راستا بی توجهي به این مشکل بر عهده شوراي شهر و شهرداري است.

شورای چهارم درس بگیرد

وی با بیان اینکه شوراي دوره چهارم شهر زاهدان بايد از نبود برنامه و مسامحه كاري گذشته درس بگيرد افزود: باید توجه داشت که مبادا ساخت و ساز بدون برنامه بخش فضاي باز باقيمانده زمين‌هاي ارتش و پشت مصلاي المهدي(عج) هم در نبود نظارت شوراي شهر به انبوه واحدهاي مسكوني تبديل شود كه در آینده جاي نفس كشيدن هم باقی نماند!

وی تاکید کرد شوراي چهارم بايد از تجربيات شوراهاي گذشته و ضعف ‌برنامه ريزي عبرت بگيرد و لااقل فضاي باز موجود را اجازه ندهد تا بدون برنامه به زیر ساخت و ساز رفته و بر مشکلات شهر بیفزاید.

عیسی زاده گفت: مهمترين اولويت‌ كاري اینست كه براساس قانون مديريت واحد شهري اداره امور شهر به شهرداري سپرده شود و اختيارات به تدريج واگذار شود در حاليكه در شرايط موجود چنين چيزي وجود ندارد.

پژوهش بر روی کاغذ

این عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان از تهیه برنامه پنج ساله براي شهر زاهدان و راه اندازی مركز پژوهش‌هاي شهرداري به عنوان اقدامات مناسب در زمینه برنامه ریزی در راستای توسعه علمی شهر عنوان کرد و گفت: اما متاسفانه بسیاری از طرح ها بر روی كاغذ باقی مي‌ماند!

وی افزود: در مركز پژوهش‌ها دو سال طرح‌هاي مطالعاتي متعددي كار شد از جمله طرح پژوهشي تدوين قالب علمي روشن براي بخش‌هاي مختلف شهرانجام شد و از تعهد و تخصص افراد نخبه و داوران برگزيده‌اي براي اين پژوهش استفاده شد اما متاسفانه حدود يك سال منتظر تاييدونظر شوراي شهر ماند.

وی گفت: اگر شوراي شهر كميته تخصصي درست كرده بايد به آن اعتماد كند و اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها را تسهيل نمايد و موانع پيش رو را برطرف كنند.

مردم از شهرداری جلوتر هستند

رئيس كميسيون عمران و خدمات شهری در دور سوم شورای اسلامی شهر زاهدان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: یکی از دلایل ناهمگونی در شهر زاهدان اینست كه مردم هميشه از برنامه‌ريزان شهري جلوتر بوده‌اند.

محمدرضا كوچك‌زايي افزود: به طور مثال درمحله‌هاي حاشيه شهر زاهدان اعم از بابائيان،جاده قديم، شيرآباد وكريم آباد به دلیل اینکه برنامه‌ريزي شهري وجود نداشته در ابتدا مردم زمين‌ها را خط‌كشي كرده‌اند بدون اينكه سرانه‌هاي لازم از جمله معابر، فضاهاي عمومي، تفريحي و تربيتي برای آن تعريف شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه ساخت شهر زاهدان با برنامه‌ريزي پيش نرفته است گفت: در بحث هدايت آبهاي سطحي شيب طبيعي و مناسبی در شهر زاهدان وجود دارد که تاکنون از اين فرصت بهره برداری نشده است و متاسفانه سال ها است که ظرف 20 دقيقه بارندگي زاهدان به زیر آب می رود.

كوچك‌زايي نبود نظام مديريت واحد شهري و جزيره‌اي عمل كردن دستگاه های اجرایی را از جمله مشکلات دیگر در این راستا دانست و گفت: درطرح تفصيلي شهر زاهدان که از سوي سازمان مسكن و شهرسازي به اجرا درآمد براي زمين‌هاي متعلق به شهرداري كاربري عمومي و زمين‌هاي متعلق به سازمان مسكن و شهرسازي كاربري‌هاي تجاري و درآمدزا تعريف شده است.

وی گفت: متاسفانه چون منافع سازمان ها در این طرح دیده شده وخبری ازمنافع و مصالح عمومي شهر در آن نبوده است لذا بر مشکلات شهری دامن زده شده است.

ادارات دولتی عوارضی به شهرداری پرداخت نمی کنند

رئيس اسبق كميسيون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زاهدان با بیان اینکه ادارات دولتی از بابت ساخت و ساز های خود عوارضی به شهرداری پرداخت نمی کنند اظهار داشت: در این رابطه دانشگاه سيستان و بلوچستان بیش از 230 ميليارد تومان بایت ساخت و ساز به شهرداري زاهدان بدهكار است كه اگر اين ميزان منبع مالي به شهرداري تزريق شود كارهاي خوبي می توان انجام داد.

محمدرضا کوچکزایی گفت: سایر دستگاه های دیگر نیز از جمله نیروی انتظامی بابت احداث هتل و یا سپاه سلمان و سایر دستگاه ها حتي يك ريال بابت احداث بنای خود به شهرداری عوارضی پرداخت نکرند با این حال شهرداري بايد از چه طریقی منابع خود را تامين كند؟

وی گفت: وقتي شهرداري از لحاظ منابع مالي ناتوان ‌باشد هر چقدر هم كه برنامه خوبي داشته باشيم قادر به اجرای آن نیستیم.

بدنه کارشناسی شهرداری ضعیف است

كوچك‌زايي با اشاره به اینکه تنها 7 درصد نيروي انساني مشغول به كار در شهرداري زاهدان كارشناس و مابقي نیروهای خدماتي هستند افزود: شوراي شهر در دوره چهارم بايد نسبت به تقويت بدنه كارشناسي شهرداري اقدام نمايد.

وی گفت: به عنوان مثال در حال حاضر در كارگزيني شهرداري 12الي 13 نفر پرسنل مشغول به کار هستند كه با جايگزيني سيستم الكترونيكي به جاي سيستم دستي تنها يك نيرو كافي است.

وی تاکید کرد: باید از بدنه حجيم و ضعيف شهرداري جدا کرده و به بدنه كارشناسي اضافه کرد.

قانون شورا حکایت طاووس بدون دم

رئيس اسبق كميسيون حقوقي و اقتصادي شوراي اسلامی شهر زاهدان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: با وجود اینکه 7 درصد از اصول قانون اساسي به امر شوراها اختصاص داده شده است ولي متاسفانه قانون شوراهاي شهر و روستا ناقص اجرا شد و همه اختيارات شوراها در نظر گرفته نشده است.

علیرضا زاهدای در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر این قانون به طاووس زيبايي شباهت دارد كه دم، تاج و پايش را چيده‌اند.

وی ابراز داشت: اكنون يكي از مشكلات شوراها اين است كه بر حوزه شهرداري نظارت دارند و این نکته مانعی برای ارایه خدمات مطلوب است.

وی گفت: به طور مثال از اداره ارشاد درخواست می شود تا بنا بر نیاز های فرهنگی آن منطقه كتابخانه احداث کند شود اما پاسخ داده می شود که ارشاد زیر نظر شهرداری نیست!

وی گفت: اختيارات شوراها محدود است و به اندازه‌اي كه در قانون اساسي آمده در عمل به آن اهمیت داده نمی شود و لذا در حال حاضرعامه مردم تصور دارند كه شوراي شهر،شوراي شهرداري است در حاليكه شوراي شهر بايد بر 22 دستگاه نظارت داشته باشد.

شوراها نیاز به چرخش نخبگان دارند

زاهدای در این رابطه اذعان داشت: در دوره نخست شوراي اسلامی شهر زاهدان بسیاری از افراد تحصيلكرده و اساتيد دانشگاه‌ها به شوراها راه پيدا كردند و شوراهاي قوي شكل گرفت اما بيشتر در حوزه سياسي كاري پيش رفت و چون توقعات زياد بود اما منابع و اختيارات محدود بودند لذا موفقیت چندانی کسب نشد.

وی گفت: به همین دیل بعد از مدتي قشر فرهيخته ما دلسرد شدند و پس از هر دوره از فعاليت شوراها نخبگان كمتری در شوراها وارد شدند چون به اين نتيجه رسيدند كه شوراها تنها ، شوراي شهرداري هستند.

وی تاکید کرد: بايد اجازه داد تا چرخش نخبگان در شوراها با افزايش اختيارات شكل بگيرد و اين مي‌طلبد كه كميسيون شوراها در مجلس و شوراي عالي استان‌ها به مجلس شوراي اسلامي طرح و لايحه بدهند تا اختيارات شوراها و بعد نظارتي آنها افزايش يابد.

وی گفت: با اجرا شدن كامل قانون،شوراها مي‌توانند با ارايه مصوبات از محل اضافه درآمد فرهنگسرا،مدرسه و ديگر اماكن رفاهي و تفريحي بسازند و این نکته قابل پذیرش نیست كه شهرداري زمين‌هاي شهر را براي كسب درآمد بفروش برساند.

وی ادامه داد: شوراها براي انجام موفق وظايف‌شان بايد يك مثلث با سه راس شهرداري، بخش خصوصي و نهادهاي مردمي تشکیل دهند.

وی گفت: در صورتیکه شوراها بتوانند بين رئوس اين مثلث توازن برقرار كنند و نظارت خود را افزايش بدهند شوراي موفقي خواهند بود.

وی با اشاره به این موضوع که اعضاي شورا باید منويات شخصي خودشان را كنار بگذارند افزود: اين كه چرا برخي پروژه هاي شهري با عجله آغاز مي‌شوند و چرا فلان پارك بر اساس استانداردها ساخته نشده است به دلیل اینست که هر مسئولي مي‌خواهد صفر تا 100 پروژه دست خودش باشد با عجله و بدون مطالعه آغاز مي كند تا در همان مدت مسئوليتش به اتمام برسد.

توقعات باید متناسب با امکانات باشد

یکی از اعضای كميسيون فرهنگي و رئيس كميسيون خدمات شهری دور دوم شوراي اسلامی شهر زاهدان نیز گفت: اگر در ابعاد ملي درباره وظايف و اختيارات شوراهاي شهر و روستا بحث كنيم معتقدم يكي از خواسته‌ها همين است كه ادارات آب، برق و مخابرات زير نظر شوراها بيايند.

غلامحسين نارويي نژاد با بیان اینکه توقعات مردم و امكانات بايد با یکدیگر متوازن و متناسب باشد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در دوره دوم شوراي شهرزاهدان از شهرداري خواسته شد تا این اندازه متكي به عوارض ساخت و ساز نباشد و به طور مثال ساختمان شهرداري مركز با حدود 50 سال قدمت را به عنوان پاركينگ و مركز تجاري به بخش خصوصي واگذار شود و درآمد كسب كند که این پیشنهادات حاصلی در بر نداشت.

وی افزود: همچنین پیشنهاد شد تا ساختمانی براي شهرداري در محدوده فلكه فلسطين احداث شود تا این منطقه رونق بگیرد.

نارویی نژاد افزود: در اين دوره براي ساختمان جديد شهرداري مركز دو قطعه زمين متعلق به شهرباني و هنگ ژاندارمري قديم به مبلغ 70 ميليارد تومان مقرر شد از نيروي انتظامي خریداری شود اما با وجود تنظیم صورتجلسه بعدها این معامله فسخ شد.

نارويي نژاد گفت: چون از ابتدا ساخت و ساز خيابان‌هاي شهر زاهدان با نقشه علمي و طبق اصول برنامه ريزي شهري انجام نشده است و مجتمع‌هاي زیادی خارج از قوانين شهرسازي و عدم توجه به معماري اصولي ساخته شده‌است لذا شهرداري به لحاظ ارایه خدمات توان و درآمد متناسب با جمعيت را ندارد.

نارويي نژاد ادامه داد: استان پهناور سيستان و بلوچستان به مركزيت شهر زاهدان با 1300 كيلومتر وسعت از شمال به جنوب به اندازه سه استان كشور مساحت دارد كه به لحاظ بافت فرهنگي،اجتماعي، قومي و مذهبي قابل قياس با ديگر استان هاي كشور نيست و مردم از هر نقطه كشور با آداب و رسوم و فرهنگ هاي مختلفی در آن زندگی می کنند لذا پیچیدن نسخه واحد برای کار در شهرداری ها اقدام مناسبی نیست.

وی گفت: ارتباط اعضاي شوراهاي شهر و شهروندان ارتباطي دو سويه است و اگر مردم از شوراها گلايه دارند به طور حتم شوراها هم از شهروندان گلايه هايي دارن که باید در آن لحاظ شود.

وی افزود: محدوده وظايف شورا در تفكر شهروندان تامين زير ساخت‌هاي شهر است اما مشاهده می شود در بحث زيرساخت در بارندگي يك ساعته چند ماه گذشته سيلاب وارد منازل مردم شد و تعداد زيادي واحد مسكوني به ويژه در حاشيه شهر تخريب شدند.

.............................

گزارش:بابک رحیمیان