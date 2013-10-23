قرائت عقد اخوت همزمان با جشن ولایت علوی در بقاع متبرکه استان همدان

حجت الاسلام حسین قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بزرگداشت عید سعید غدیر خم اظهار داشت: در روز عید غدیر پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) با سخنان گهربار خود اقیانوس عمیق خطبه غدیر را فراهم آوردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان همدان افزود: با توجه به آیات شریف قرآن کریم و فرمایشات الهی و خطابه های آسمانی پیامبر اعظم(ص) در غدیر خم، غدیر اکمال دین و اتمام نعمت است و روزی است که می توان با شناسایی، کشف و به دست آوردن مفاهیم والای آن به فرمولها و تابلو های زرین برای طراحی یک زندگی سعادتمندانه دست یافت.

حجت الاسلام قبادي عنوان داشت: از این رو سازمان اوقاف و امورخیریه با هدف ارتقا بینش و معرفت آحاد جامعه نسبت به موضوع غدیر، در روز 18 ذی الحجه جشن بزرگ ولایت علوی، اکمال دین نبوی را با اجرای برنامه های متنوع مذهبی و فرهنگی در جوار بقاع متبرکه برگزار می كند.

وی ابراز داشت: به تأسی از سیره الهی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) یکی از ویژه برنامه های مدنظر در این جشن بزرگ، قرائت عقد اخوت میان مؤمنین حاضر در محفل خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان همدان اظهار داشت: برگزاري مراسم معنوي و مذهبي در جوار بقاع متبركه از جايگاه وي‍ژه اي برخوردار است چرا كه بر عمق و غناي اين مراسم مي افزايد و از سوي ديگر نيز سبب نشاط معنوي حاضرين در مراسم خواهد شد.