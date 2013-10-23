اعتباراتی برای مطالعه پیرامون خشک شدن دریاچه های فارس اختصاص یابد

احمدرضا عیسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت خشک شدن دریاچه بختگان و دیگر دریاچه های مهم استان گفت: متاسفانه آنگونه که باید به خشک شدن دریاچه های استان توجه نمی شود در صورتیکه اهمیت برخی از دریاچه های استان کمتر از ارومیه نیست.

وی به گوشه ای از مشکلات دریاچه بختگان اشاره کرد و ادامه داد: این دریاچه دومین دریاچه بزرگ ایران به شمار می رود و اهمیت زیادی در اقلیم منطقه دارد.

رئیس گروه محیط زیست آب منطقه ای فارس افزود: به عنوان نمونه در دریاچه ارومیه به دلیل املاح زیادی که دارد هیچکس غرق نمی شود اما دریاچه بختگان اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه خشک شدن دریاچه بختگان در از بین رفتن انجیرستانهای استهبان موثر است، گفت: در این خصوص با توجه به مشکلاتی که خشک شدن این دریاچه در استان به وجود آورده ضروری است که اعتباراتی برای انجام مطالعه در نظر گرفته شود.

عیسایی با تاکید بر اینکه باید در کنواسیونهای بین المللی اعتباراتی برای برون رفت دریاچه های استان از این وضعیت دیده شود، ادامه داد: متاسفانه خشک شدن دریاچه بختگان در استان مشکلاتی به به همراه داشته به گونه ای که این منطقه به شوره زار تبدیل شده است.

رئیس گروه محیط زیست آب منطقه ای فارس تاکید کرد: با توجه به اینکه هم اکنون نمک در کف دریاچه بختگان وجود دارد احتمال پیشرفت کویر در این منطقه وجود دارد که باید هرچه سریعتر تدابیری اتخاذ شود.