پيكر مرحوم علي شيرزادي در سنندج تشييع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و طي مراسمي در سنندج كه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار شد، پيكر مرحوم علي شيرزادي مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كردستان تشييع شد.

در اين مراسم كه با حضور گسترده مردم برگزار شد، پيكر مرحوم علي شيرزادي از مقابل مسجد جامع سنندج تا جلو اداره كل آموزش و پرورش كردستان تشييع و براي خاكسپاري به محل تولد آن مرحوم در روستاي شانوره قروه منتقل شد.

در مراسم تشييع مرحوم علي شيرزادي مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان، علاوه بر استاندار كردستان و معاونين وي، فرماندار سنندج، سه تن از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، مديران ادارات و سازمان هاي دولتي استان، فرماندهان نظامي و انتظام، روحانيون و علماي استان، اقشار مختلف مردم نيز حضور داشتند.

مرحوم علي شيرزادي مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كردستان بامداد سه شنبه در بيمارستان امام خميني(ره) تهران و بعد از تحمل يك سال بيماري سرطان دار فاني را وداع گفت.

علي شيرزادي از سال 89 به عنوان مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان منصوب شد و پيش از آن به عنوان رئيس و معاون آموزشكده فني و مهندسي شهيد يزدان پناه سنندج فعاليت مي كرد.

پيكر مرحوم علي شيرزادي در روستاي شانوره از توابع شهرستان قروه به خاك سپرده می شود.