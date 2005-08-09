  1. سیاست
درديدار با نمايندگان كميته يهوديان آمريكا در نيويورك

وزير دفاع آلمان خواستار همسويي اروپا و آمريكا در برابر ايران شد

وزير دفاع آلمان شب گذشته به هنگام ورود به نيويورك در سخناني با اشاره به ازسرگيري برنامه هاي هسته اي ايران خواستار اتخاذ موضع همسوي اروپا و آمريكا در برابر اين كشور شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ، " پيتر اشتروك " وزير دفاع آلمان با اعلام اين مطلب افزود : تحت فشار قرار دادن ايران مي تواند تا حدي موثر واقع شود .

وزير دفاع آلمان همچنين تصريح كرد : ارائه ضمانتهاي عيني تداوم روند گفتگوهاي ايران و اروپا را با موفقيت مواجه مي ساخت .

" اشتروك " كه با نمايندگان كميته يهوديان آمريكايي ديدار مي كرد در ادامه خاطر نشان ساخت : ايران بايد از كليه فعاليتهاي غير متعارف هسته اي خود چشم پوشي كند .

وي مدعي شد كه براي منصرف ساختن ايران ازانجام فعاليتهاي غيرقانوني هسته اي همسويي اروپا و آمريكا درخواست شود. اشتروك اين امر را براي امنيت بين المللي موثر دانست .

گفتني است هفته گذشته روزنامه آلماني دي ولت نوشته بود : چنانچه ايران به از سرگيري غني سازي اورانيوم مبادرت ورزد آنگاه با همسويي موضع اروپا با آمريكا در قبال ارجاع پرونده هسته اي اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل مواجه خواهد شد .

اين روزنامه همچنين تهديد كرد كه ايران در صورت تحقق چنين امري تحت تحريمهاي شديدي قرار خواهد گرفت . 

