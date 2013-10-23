ری میزبان همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در بخش کهریزک است

مصطفی نکو لعل آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش ورزشی با مشارکت و همکاری فرمانداری، اداره کل ورزش و جوانان شهرستان، شهرداری بخش کهریزک، همه هیئتهای ورزشی و با حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم شهرری برگزار می شود.

وی ادامه داد: به منظور ایجاد شادابی و نشاط در مردم شهرری و در راستای توسعه ورزش همگانی و نهادینه کردن ورزش در بین عموم و آحاد جامعه همایش بزرگ پیاده روی همگانی و خانوادگی در دربخش کهریزک شهرری برگزار خواهد شد تا نماد رشد ورزش همگانی شهرری شود.

نکو لعل آزاد گفت: از اهداف این همایش ترویج فرهنگ ورزش همگانی با خانواده ها است که موجب افزایش شادابی و نشاط در بین مردم می شود، چون پیاده روی به عنوان پایه و مادر تمام ورزش ها، نقش بسیار موثری در سلامتی افراد و ارتقای سلامت جامعه دارد.

این مسئول عنوان کرد: این همایش در روز جمعه سوم آبان ماه 92 از ساعت 8:30 صبح و از محل کهریزیک، بلوار شهید بهشتی، میدان آفتاب آغاز و طی پیمودن سه کیلومتر در محل پارک معراج تجمع خواهند کرد و مراسم قرعه کشی و اهداء جوایز نفیس ورزشی انجام خواهد شد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری همچنین از برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان و ورزشكاران برتر این شهرستان در هفته آینده خبر داد.