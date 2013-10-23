  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۱۷

با حضور قاریان بین المللی/

محفل انس با قرآن کریم در طرقبه شاندیز برگزار می‌شود

طرقبه شاندیز - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگی قرآنی آستان مقدس امامزادگان ناصر و یاسر(علیهماالسلام) طرقبه شاندیز گفت: محفل انس با قرآن کریم با تلاوت قاریان بین‌المللی و حافظان ممتاز در این شهرستان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام هادی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: این محفل معنوی در شب عید غدیر همزمان با نماز مغرب و عشا در روستای حصارگلستان برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این محفل نورانی همزمان با دهه ولایت و امامت و با همکاری امور فرهنگی مسجد جامع حصارگلستان و آستان مقدس امامزادگان با حضور قاریان و حافظان قرآن کریم، نوجوانان و جوانان و اقشار مختلف مردم طرقبه شاندیز برگزار می‌شود.

این کارشناس مذهبی  بیان کرد: یکی از اهداف برگزاری این محافل مذهبی انس هرچه بیشتر افراد با آموزه‌های قرآنی، شکوفایی استعدادهای قرآنی و همچنین ایجاد اشتیاق و علاقه‌مندی به قرآن کریم در بین قشر جوان و نوجوان است.

