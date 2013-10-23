حجت‌الاسلام هادی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: این محفل معنوی در شب عید غدیر همزمان با نماز مغرب و عشا در روستای حصارگلستان برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این محفل نورانی همزمان با دهه ولایت و امامت و با همکاری امور فرهنگی مسجد جامع حصارگلستان و آستان مقدس امامزادگان با حضور قاریان و حافظان قرآن کریم، نوجوانان و جوانان و اقشار مختلف مردم طرقبه شاندیز برگزار می‌شود.

این کارشناس مذهبی بیان کرد: یکی از اهداف برگزاری این محافل مذهبی انس هرچه بیشتر افراد با آموزه‌های قرآنی، شکوفایی استعدادهای قرآنی و همچنین ایجاد اشتیاق و علاقه‌مندی به قرآن کریم در بین قشر جوان و نوجوان است.