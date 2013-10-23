مدیران دستگاهها میزان مطالعه خود را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی سه شنبه شب در بازدید از نمایشگاه کتاب کرمان در جمع خبرنگاران گفت: مدیران با مطالعه کتب غیر تخصصی حوزه کاری خود، روح خود را ثیقل داده و بر لطافت روح خود بیافزایند.

وی بیان داشت: با توجه به نوع کارم لازم می دانم حتی کتاب های غیر حقوقی را مطالعه کنم چون روح انسان نیاز به لطافت دارد و مطالعه کتاب مخصوصا در حوزه اخلاق، معنویت، معارف و داستان می تواند به لطافت روح کمک کند.

این مسئول قضایی یادآور شد :خریدن کتاب هنر نیست بلکه مطالعه کتاب هنر است.

حجت الاسلام توکلی اظهار داشت: بزرگان ما از جمله حضرت امام راحل( ره) وقتی کتابی را نیاز داشتند از دیگران به امانت می گرفتند، استفاده می کردند و بعد هم پس می دادند.

وی بیان داشت: متاسفانه امروزه کتاب یک وسلیه دکور و زیبایی منازل بعضی از افراد شده است.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: اگر چه نگاه به نوشته ها و صفحات کتاب به مراتب بهتر از سی دی و ابزارهای الکترونیکی است ولی کتاب یک رفیق خاموش و ساکتی است که همیشه همراه انسان است.

انشارات باید کتاب های بیشتری را در معرض عموم قرار دهند

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: نمایشگاه کتاب نسبت سال گذشته از نظر تعداد غرفه ها گسترده تر بود و انتشارات بزرگ هم لازم بود کتاب های بیشتری را هم در معرض فروش قرار بدهند.

وی تصریح کرد: متاسفانه کتاب هایی دیدم راجع به یک موضوع ولی انتشارات متعدد اقدام به چاپ کرده بودند از جمله گیاهان دارویی که به شکل های مختلف و توسط افراد متفاوت چاپ شده بود.

حجت الاسلام توکلی بیان داشت: آخرین کتابی که خواندم" پایی که جا ماند" است که بخشی از آن را خواندم واقعا در مقابل آزادگانی که سالها در اسارت بودند احساس حقارت کردم.

وی تصریح کرد: به گفته رهبر معظم انقلاب این کتاب تنها کتابی بود که اوضاع و شرایط اسراء ایرانی را به خوبی تشریح کرد.

