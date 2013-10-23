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۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۰۸

حجت الاسلام توکلی:

مدیران دستگاهها میزان مطالعه خود را افزایش دهند

مدیران دستگاهها میزان مطالعه خود را افزایش دهند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: امروزه مدیران متاسفانه به خاطر فشار کار و مشغله های زیاد توفیق کمتری برای مطالعه کتاب های غیر حوزه کاری خود را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی سه شنبه شب در بازدید از نمایشگاه کتاب کرمان در جمع خبرنگاران گفت: مدیران با مطالعه کتب غیر تخصصی حوزه کاری خود، روح خود را ثیقل داده و بر لطافت روح خود بیافزایند.

وی بیان داشت: با توجه به نوع کارم لازم می دانم حتی کتاب های غیر حقوقی را مطالعه کنم چون روح انسان نیاز به لطافت دارد و مطالعه کتاب مخصوصا در حوزه اخلاق، معنویت، معارف و داستان می تواند به لطافت روح کمک کند.

این مسئول قضایی یادآور شد :خریدن کتاب هنر نیست بلکه مطالعه کتاب هنر است.

حجت الاسلام توکلی اظهار داشت: بزرگان ما از جمله حضرت امام راحل( ره) وقتی کتابی را نیاز داشتند از دیگران به امانت می گرفتند، استفاده می کردند و بعد هم پس می دادند.

وی بیان داشت: متاسفانه امروزه کتاب  یک وسلیه دکور و زیبایی منازل بعضی از افراد شده است.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: اگر چه نگاه به نوشته ها و صفحات کتاب به مراتب بهتر از سی دی و ابزارهای الکترونیکی است ولی کتاب یک رفیق خاموش و ساکتی است که همیشه همراه انسان است.

انشارات باید کتاب های بیشتری را در معرض عموم قرار دهند

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: نمایشگاه کتاب نسبت سال گذشته  از نظر تعداد غرفه ها گسترده تر بود و انتشارات بزرگ هم لازم بود کتاب های بیشتری را هم در معرض فروش قرار بدهند.

وی تصریح کرد: متاسفانه کتاب هایی دیدم  راجع به یک موضوع ولی انتشارات متعدد اقدام به چاپ کرده بودند از جمله گیاهان دارویی که به شکل های مختلف و توسط افراد متفاوت چاپ شده بود.

حجت الاسلام توکلی بیان داشت: آخرین کتابی که خواندم" پایی که جا ماند" است که بخشی از آن را خواندم واقعا در مقابل آزادگانی که سالها در اسارت بودند احساس حقارت کردم.

وی تصریح کرد: به گفته رهبر معظم انقلاب این کتاب تنها کتابی بود که اوضاع و شرایط اسراء ایرانی را به خوبی تشریح کرد.
 

کد مطلب 2161007

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