آموزش نحوه استفاده از فضای مجازی برای نسل جوان/ اجرای برنامه پیشگیری از خشونت در جامعه

فرهاد اقطار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دبیرخانه دائمی پیشگیری از آسیبهای نوپدید در سازمان بهزیستی راه اندازی شده است، گفت: در سال جاری روی استفاده بهتر از فضای مجازی برنامه ریزی شده و سال آینده نیز بر تولیدات محتوایی فیلم های انیمیشن برنامه ریزی خواهد شد.

وی به اجرای طرح رفتار شهروندی در تمامی گروه ها اشاره کرد و افزود: برنامه هایی در جهت رفتار شهروندی در محیط جامعه، خانواده، شهری و اجتماعی، احترام به بزرگسالان و رعایت حقوق شهروندی اجرا می شود به گونه ای که این طرح در حال حاضر در استان های ایلام، خراسان‌جنوبی و تهران به صورت آزمایشی اجرایی می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن سال آینده در تمامی استان ها به مرحله اجرا درخواهد آمد.

معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی به طرح پیشگیری از آسیبهای ناشی از طلاق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این طرح در مراکز مشاوره انجام می شود و به صورت علمی بر روی آن کار شده به طوریکه آسیب هایی که ناشی از قبل و بعد از طلاق است برای والدین توضیح داده شده و آموزش هایی در خصوص نحوه برخورد با این آسیب ارائه می شود.

به گفته اقطار در مرحله اول این طرح به مربیان استان های مختلف آموزش هایی در مورد مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج و پس از ازدواج و همچنین پیشگیری از طلاق ارائه می شود و پس از آن نیز این مربیان در تمامی مراکز آموزشی تحت پوشش به متقاضیان آموزش های لازم را ارائه می کند.

وی به طرح پیشگیری از خشونت در جامعه نیز اشاره کرد و گفت: این طرح نیز یکی از برنامه های مهمی است که در سال جاری در دستور کار قرار گرفته به طوریکه پیشگیری از خشونت در نظر اسلام و اجتماع آموزش داده می شود که زن‌آزاری، کودک‌آزاری، سالمندآزاری و شوهرآزاری در اولویت آموزش ها قرار دارند.