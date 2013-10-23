هشدار نماینده آبادان نسبت به مرگ کارون / دولت تدبیر و امید چاره جویی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس گفت: ساکنین اروند، کارون و اطراف آن از طرفداران جمهوری اسلامی هستند آقای رییس جمهور شما اولین رییس‌جمهوری هستید که اسم کارون را آوردید چقدر دوست دارید مشکل حل شود، امیدواریم این مساله عملیاتی شود نه اینکه فقط شعاری باشد، باید فکری برای جزایری که کم آب هستند بشود.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم به این مناطق توجه ویژه ای شود، افزود: برای خوزستان در دولت اعتدال جایگاهی نبود و در زیرمجموعه دولت نیز به آن توجهی نشد. خوزستان 80 درصد نفت کشور را در خود دارد و از نظر تولیدات کشاورزی نیز رتبه‌های نخست را کسب کرده است اما وزارت نیرو برای فرار از حق و حقوق خوزستان در زمینه آب شرب، کشاورزی و فاضلاب، معاون مدیران عامل و همه خوزستانی‌ها را از وزارت نیرو بیرون کرده و برای به سرقت بردن آب کارون و اروند تلاش کرده و می‌کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: روزی فریاد واعطشای مردم به گوش مسئولین خواهد رسید و حق خود را خواهند گرفت. مردم خوزستان فریاد می‌زنند هوا را از ما بگیرید اما کارون را از ما نگیرید. نگذارید مردم شاهد مرگ کارون باشند. پرندگان، آبزیان، حیوانات اهلی، باغ‌ها، نخل‌ها، مراتع و انواع میوه‌های چهارفصل حیات خود را مدیون کارون و آب زندگی‌بخش آن هستند.

نماینده مردم آبادان گفت: خرمشهر، شادگان، اهواز، آبادان و دشت آزادگان با مشکلات کمبود آب بر اثر مرگ عمدی کارون مواجه هستند. این مسایل، مشکلات زیست‌محیطی، بیکاری، کم‌آبی، کم شدن گردشگران و تحت تاثیر قرار گرفتن مراتع زراعی را در پی داشته است.

انصاری با تاکید بر اینکه نگذاریم این بی‌تدبیری بار دیگر تکرار شود که خیلی دیر است، اظهار داشت : روزی کشتی‌های اقیانوس‌پیما در اروندرود لایروبی می‌کردند اما امروز آب شور دریا تا خرمشهر بالا آمده و نخیلات را نابود کرده است. بی‌تدبیری مسئولین در دولت‌های گذشته باعث این امر شده است، در دولت روحانی که همه ایرانیان به موفقیت آن دل بسته‌اند جایی برای این بی‌تدبیری‌ها نیست.

وی از چیت چیان وزیر نیرو درخواست رسیدگی به مساله آب و فاضلاب استان خوزستان را مطرح کرد و ادامه داد: تا چه زمانی باید مسئولان غیرمسئول را تحمل کنیم؛ دولت دهم گذشت اما بی‌تدبیری‌ها هنوز باقی است. دولت تدبیر چه زمانی می‌خواهد به این مسائل رسیدگی کند.

نماینده مردم آبادان سخنان خود را سه بار تکرار کلمه آب پایان رساند که ابوترابی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را در پی داشت در پی آن گفت: نفت، نفت، نفت.